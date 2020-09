Egyre több a bírságot szabnak ki a szabálysértőkre: a maszkviselés még mindig kötelező

Szűk másfél hónap alatt megnégyszereződött azoknak a szabálysértési feljelentéseknek a száma, amelyeket a járványügyi előírások megszegése miatt szabott ki a rendőrség - derült ki az Országos Rendőr-főkapitányság által közölt adatokból, amely azt mutatja, hogy egyre kevésbé tartják be az emberek a fertőzés terjedése ellen hozott intézkedéseket. Megduplázódott az ilyen ügyekben kirótt figyelmeztetések és a helyszíni bírságok száma is. Ezekbe az adatokba a maszkviselés szabályainak megsértése miatt alkalmazott szankciók is beleértendők, de nem kizárólag ezekből tevődnek össze.

A rendőrség olyan statisztikát vezet, amelyből összesítve látszik az, hogy május 4-től 1385 esetben kellett figyelmeztetést kiadni, 645 esetben volt szükség helyszíni bírságra és 867 alkalommal egészen szabálysértési feljelentésig fajult az ügy. A kiszabott bírságok összegéről ezúttal nem adott felvilágosítást a rendőrség, de július közepén 8,32 millió forintnál állt a számláló - írja a Népszava.

A rendőrség adatai azért is meglepők, mert a Publicus Intézet augusztus végi felmérése azt mutatja: a fővárosiak túlnyomó többsége egyetért azzal, hogy kötelező a maszk, vagy az arcot és orrot eltakaró sál viselése a közösségi közlekedés járművein, illetve a megállókban. A megkérdezettek alig 6 százaléka válaszolta azt, hogy nem tartja helyesnek az intézkedést, míg 89 százalék egyetértett vele.

A válaszadók többsége szerint megfelelő az a fővárosi szankció, miszerint a maszk nélkül utazókat leszállíthatják a járművekről.

A BKV saját tapasztalatai egyébként szintén azt mutatják, hogy az elmúlt hónapokban lazult a maszkviselési fegyelem Budapesten. Míg a szabály bevezetésekor az utasok csaknem 100 százaléka betartotta az előírásokat, a BKK belső felmérése szerint a nyár végére ez az arány 85 százalékra esett vissza. A maszkhasználatot az ellenőrök ellenőrzik, akik pótdíjat nem szabnak ki, de leszállíthatják renitenst a járműről. Arról viszont nem vezetnek nyilvántartást, hogy ezt eddig hány esetben tették meg.

Címlapkép: Getty Images