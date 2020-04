Brókerházra csapott le az MNB: így ment a nagyüzemi megtévesztés

Az MNB 28 millió forint bírságot szabott ki az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt.-re az ügyfelek és leendő ügyfelek tájékoztatására és a kockázatkezelésre vonatkozó hiányosságok miatt. A társaság javadalmazási politikája az intenzív ügyfélszerzést és a magas összegű befektetői befizetéseket ösztönözte, miközben utóbbiak sokszor megtévesztő és pontatlan információkat kaptak a kínált befektetési szolgáltatásokról.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból indított - korlátozott terjedelmű és mélységű, nem teljes körű - átfogó vizsgálatot végzett az eBrókerház Zrt.-nél a 2017. december 1-jétől a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakot áttekintve. A felügyeleti vizsgálat kiemelt súlyú jogszabálysértésként értékelte, s így jelentős összegű bírsággal sújtotta a Társaságot annak okán, hogy az ügyfélkapcsolat létesítése során számos esetben adott a leendő szerződő felek részére - elsősorban szóban, telefonos úton - megtévesztő, pontatlan, kiegyensúlyozatlan és így összességében tisztességtelen tájékoztatást az általa kínált befektetési szolgáltatás jellemzőivel kapcsolatban.

Ilyen megtévesztő kifejezés volt például a "pénzkereseti", "pénzcsinálási" lehetőségek visszatérő használata a kínált, rendkívül kockázatos termékekkel összefüggésben.

Többek között elferdítve kommunikálta a tőkeáttételes CFD kereskedés azon valódi jellemzőjét, hogy akár a befektetett tőke teljes összegének elvesztésével járó, bizonylatan kimenetelű befektetésről van szó, illetve nem a súlyának megfelelően kommunikálta a megfelelősségi teszt jelentőségét, szerepét azt sugallva, hogy az adott termékkel való sikeres kereskedés módszerei kezdő ügyfelek számára is könnyen elsajátíthatók. Megemlítendő továbbá, hogy reklámtevékenysége során bizonyos esetekben az általa értékesített tőzsdén kívüli CFD termékeket súlyosan megtévesztő módon tőzsdei befektetésként mutatta be.

A vizsgálat során a jegybank mindezek mellett ismételten megállapította, hogy a társaság nem rendelkezik az üzleti modelljének megfelelően részletezett belső szabályzattal a kockázatkezelési folyamatokra és eljárásokra vonatkozóan. Kockázatkezelési szabályzata konkrét eljárásokat, módszereket nem rögzített a piaci, partner és működési kockázat mérésével, kezelésével kapcsolatban.

Az MNB vizsgálat feltárta azt is, hogy eBrókerház Zrt. az értékesítési tevékenységet végző közvetítők javadalmazásának meghatározásakor döntően mennyiségi szempontokat vett figyelembe, ezáltal felerősítve az ügynökök és az ügyfelek közötti érdekkonfliktus lehetőségét. Az ügynöki és az alügynöki szerződések számos olyan javadalmazási elemet tartalmaztak, amelyek kifejezetten az intenzív ügyfélszerzésre és az ügyfelek általi többszöri, illetve magasabb összegű befizetések elérésére ösztönözték az ügynököket.

A jegybanki vizsgálat emellett hiányosságokat azonosított a társaság költségekről és a díjakról való és az etikátlannak minősített kereskedési gyakorlatok esetén alkalmazható korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos ügyféltájékoztatása, valamint az ügyfélminősítése tekintetében.

Mindezek alapján az MNB ma publikált határozatában a Társaságot ügyféltájékoztatási gyakorlata kapcsán azonnali határidő rögzítésével, míg a további jogsértésekkel összefüggésben 60-90 napos teljesítési határidő kitűzésével kötelezte, hogy a feltárt hiányosságokat szüntesse meg és erről - a vezető testületei által is megtárgyalt, jóváhagyott belső ellenőri jelentés megküldésével - számoljon be a jegybanknak. A leendő szerződő felek és az ügyfelek részére ismételten megtévesztő, pontatlan, kiegyensúlyozatlan és tisztességtelen módon nyújtott tájékoztatásra és a kockázatkezelésre vonatkozó jogsértések miatt az MNB összességében 28 millió forint felügyeleti bírságot is kiszabott az intézményre.

A jegybank a bírságösszeg meghatározásakor egyaránt figyelembe vette a feltárt jogsértések ismétlődő jellegét, azok magas, illetve jelentős kockázati besorolását és a társaság intézményi hatásbesorolását. Enyhítő körülményként értékelte ugyanakkor a jegybank, hogy az eBrókerház Zrt. mindvégig együttműködő magatartást tanúsított az MNB eljárása során.

Címlapkép: Getty Images