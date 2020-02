Berobban a készpénzgyilkos csodafegyver: 1 hónap múlva már csak így utalhatsz

Március elején indul az azonnali fizetési rendszer, amivel 5 másodperc alatt utalni tudunk majd, akár egy telefonszám vagy e-mail cím ismeretében is. Az AFR kifejlesztése nem ment zökkenőmentesen, de már kevesebb mint egy hónap kérdése, hogy élvezni tudjuk a digitális vívmány előnyeit. A rendszer alapjaiban már ismert volt, most azonban további tényeket tudtunk meg arról, hogy miképp is működik majd.

Ma úgy működik az utalás, hogy van a napon belül 10 elszámolási kör, azaz legfeljebb 4 órán belül mindenképpen megérkezik az összeg. Az azonnali fizetési rendszer indulásával ez 5 másodpercre rövidül a hét minden napján, a nap minden órájában. 10 millió forint alatt automatikusan ez lesz a megoldás, tehát minden bank ezt fogja alkalmazni. Az ügyfélnek így aztán semmi dolga nincs azzal, hogy azonnalivá tegye a fizetést.

Ez azonban azt jelenti, hogy 10 millió forint felett hétvégén nem lehet majd utalni, de szabdalni lehet az utalást. Így például 20 millió forintot két részletben is át lehet utalni hétvégén - mondta el Schreiber Réka, az Erste Bank Központi Operáció vezetője a bank sajtótájékoztatóján. A költségek nem csökkennek, a folyószámlaszerződések érvényesek lesznek ugyanúgy, így nem kerül majd sem többe, sem kevesebbe az utalás a rendszer bevezetése után.

További fontos fejlemény, hogy másodlagos azonosítókat is meg kell adni, azaz ezentúl nem csak a számlaszám ismeretében lehet majd utalni, hanem akár az e-mailre is lehet majd utalni. Természetesen az utalás továbbra is a számlaszámra történik, az e-mail vagy telefonszám csak az azonosításhoz kell majd.

Minden ügyfél, aki regisztrált e-mailt vagy telefonszámot, kap majd visszajelzést a banktól, hogy szeretné-e azt használni. Tipikusan azok az élethelyzetekre ad megoldást a másodlagos azonosító, amelyeket az ügyfelek jellemzően készpénzből fizettek eddig kényszerből, egymás számlaszámának ismeretének hiányában - mondta el Bek-Balla László, az Erste Digitális Csatornák és Contact Center Igazgatóság vezetője.

Az is fontos tényező, hogy egy másodlagos azonosítót csak egy számlához lehet megadni. Jelentős szerepe lehet az azonnali fizetési rendszernek a közműszámlák befizetésénél is. Ezekre az esetekre lehet jó majd a fizetési kérelem, aminek elfogadásával 5 másodpercen belül utalni tudunk. A fizetési kérelem indításának ugyanakkor adott esetben lehet többletköltsége. Azt azonban fontos tudnunk, hogy a fizetési kérelem indítását nem minden bank teszi majd lehetővé, az Erste például még mindig nem tudja megmondani, hogy mikor indul el. Ha lesz ilyen menüpont a mobilbankjában, akkor magánszemélyek is adhatnak egymásnak fizetési kérelmet.

Az azonnali fizetési rendszerrel szemben komoly követelményeket támasztott az MNB és a Giro, így aztán annak minden körülmények között mennie kell - mondta Schreiber Réka. A rendszeert az áfafizetések és a fizetésnapok meglehetősen leterhelik, de az azonnali fizetésnek ekkor is működnie kell. Az azonnali fizetési rendszer kiépítése csak az Erstének több milliárd forintba került.