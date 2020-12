Beindult a licitharc: ezekért a holmikért megy legnagyobb küzdelem karácsony előtt

Óriási licitharcok, igazi órakülönlegességek és egy debreceni art deco lámpa hihetetlen eredménye tette emlékezetessé a BÁV karácsonyi élő, online aukcióját. A közönség nélkül megrendezett árverésen rekordot döntött a megbízások száma. Az érdeklődők a legtöbbet a Rolex órákra licitáltak, de nagy sikernek örvendtek az ékszerek és a lakberendezési tárgyak is. Utóbbi kategóriában egy magyar art deco lámpa volt a legnépszerűbb tétel, amiért a licitálók valóságos árháborút indítottak, és végül tizenháromszoros áron, 1 millió forintért kelt el a női alakot formázó különlegesség.

Az idén aukcióinak 100. évfordulóját ünneplő BÁV karácsonyi árverése a luxus imádóinak és a tudatos pénzügyi befektetőknek egyaránt kedvezett. A december 10-én megrendezett online élő aukció sztárjai a Rolex órák, a brilles ékszerek, illetve a modern magyar kerámiák voltak, de meglepő fordulatokat is hozott az este.

Kezdjük is a legnagyobb meglepetéssel: az este abszolút sztárja a Debreceni Lámpagyárban készült, női alakot formázó art deco asztali lámpa volt. Az aukción résztvevők hihetetlen harcot vívtak ezért a stílusos tárgyért, amely végül a kikiáltási ár több, mint tizenháromszorosáért, 1 millió forintért kelt el. Nagy sikernek örvendtek még a briliánsokkal ékített befektetési ékszerek, ezek keltek el a legmagasabb áron. Egy briliáns karékért végül 3,6 millió forintot fizettek.

Sokan gondoltak a karácsonyra, mert nagyon keresettek voltak az egyszerű, letisztult ékszerkollekciók is.

A hazai aukciósházak közül egyedül a BÁV rendez óraaukciókat, így az órarajongók és lelkes gyűjtők jellemzően nagy létszámban képviseltetik magukat az árveréseken - ez most sem volt másként. Az aukción az idei kínálatból egyértelműen a Rolex órák taroltak. Ennek egyik oka, hogy az alapdarabokon kívül szinte minden Rolex órára várólista van az üzletekben. A jó állapotban lévő ikonikus darabokat pedig sokszor lehetetlenség megszerezni.

Így nem is lehetett kérdés, hogy a James Cameron rendező munkássága előtt tisztelgő Rolex DeepSea Sea-Dweller volt az egyik legnépszerűbb az aukción, ez az óra 5,5 millió forintért talált új gazdára. A Jaeger LeCoultre nem mindennapi, örökmozgó Atmos órája 1,2 millió forintot ért leendő tulajdonosának, míg a De Beers gyémántkereskedő ház kivételes szépségű ékszerórája, közepén egy csiszolatlan gyémánttal 3, 8 millió forintért ékesítheti majd valaki kezét.

Érdekesség, hogy nagyon népszerűek voltak a magyar lakberendezési tárgyak az este folyamán, többek közt a modern magyar kerámiák, így Gádor István alkotásai is, míg a festményeknél Nádler István és Barakonyi Zsombor képei érték el a legmagasabb leütési árat.

A karácsonyi árverés, a járványhelyzet ellenére is a megszokott nagy érdeklődés mellett zajlott, a forgalom nem maradt el a korábbi évektől sem. (...) Ez is megerősíti az idei évben tapasztaltakat, hogy a műtárgyak piaca továbbra is stabil értéket képvisel

- értékelt Kovács Ádám, a BÁV Műkereskedelem igazgatója.

Címlapkép: Getty Images