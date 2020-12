Adózás 2021: határidők, változások, amikre mindenképpen figyelni kell

Az év vége nemcsak az ünnepeket, hanem számos adóhatáridőt is magával hoz, amikre fontos odafigyelni. A Mazars elkészítette azoknak az év végi határidőknek és teendőknek a listáját, amiket a társaságok pénzügyi vezetőinek szem előtt kell tartaniuk. Most olyan döntéseket is meg kell hozniuk az érintetteknek, amelyekről később már nem dönthetnek, vagy csak nagyobb adminisztráció árán. Fontos változás, hogy 2021-től a transzferár szabályok alkalmazása már a helyi adókról szóló törvényben is megjelenik, valamint a KIVA-ban kedvező változást vezetnek be.

Több adózással összefüggő témában is kiemelten fontos határidő 2020. december 20. és december 31. (2020-ban december 20. vasárnapra esik, ezért a kapcsolódó teendőket elegendő december 21-ig elvégezni). A Mazars szakértői összeállították a listát, hogy mire érdemes figyelni az év vége előtt és 2021 januárjában.

Adózási határidők

Az év vége közeledtével - a szektorspecifikus határidőket nem számítva - az alábbi adózási határidőkre fontos figyelni:



Forrás: MAZARS Forrás: MAZARS

Az év végével sok adónem tekintetében választási lehetőségekkel is élhetünk, a legfontosabbak határidőkkel együtt:



Forrás: MAZARS Forrás: MAZARS

Országonkénti Jelentéshez kapcsolódó bejelentés

A naptári üzleti évvel rendelkező vállalatcsoportok magyarországi tagvállalatainak 2020. december 31-ig kell az Országonkénti Jelentéshez ("CbCR") kapcsolódó éves bejelentési kötelezettségüket teljesíteniük a 2020-as évre. A bejelentési kötelezettség azokat a magyar társaságokat érinti, akik egy olyan multinacionális vállalatcsoport tagjai, amelyeknek az éves konszolidált bevétele eléri a 750 millió eurót, függetlenül a magyar jelenlét nagyságrendjétől.

Az adózó ebben nyilatkozik arról, hogy saját maga nyújt be Országonkénti Jelentést, vagy nem kötelezett Országonkénti Jelentés benyújtására, és hogy helyette melyik másik csoporttag teljesíti ezt a kötelezettséget. Bármely Országonkénti Jelentéssel kapcsolatos mulasztás esetén az adózó 20 millió forintig terjedő bírsággal sújtható.

NAV törzsadatok ellenőrzése

Kapcsolt vállalkozások vonatkozásában többféle bejelentési kötelezettség is felmerülhet. Amennyiben pl. kapcsolt vállalkozásunkkal lépünk szerződéses viszonyba, az első szerződéskötéstől számított 15 napon belül be kell jelenteni az Adóhatóságnak a másik fél adatait, illetve a kapcsolt vállalkozási viszony megszűnését is. Ezt követően érdemes azt is megnézni, hogy minden dokumentáció-köteles kapcsolt ügylet esetében elkészültek-e a transzferár dokumentációk, mert azok elmulasztása esetében nyilvántartásonként és évenként 2 millió forint bírság szabható ki.

A 2019. évben keletkezett áfalevonási-jog érvényessége

Az Áfa törvény 153/A. §-ának 2016. január 1-jével történt módosítása miatt, a 2020. decemberi, illetőleg a 2020. IV. negyedéves, vagy éves bevallás esetén a 2020. évi áfabevallás benyújtása előtt fontos megvizsgálni az áfa analitikát és a beszerzési számlákat is. A szabály alapján a fizetendő adó csak az ugyanazon adómegállapítási időszakban keletkezett levonható áfával, vagy ezt megelőzően keletkezett, de legfeljebb a tárgyidőszakot magában foglaló naptári évet megelőző egy naptári éven belül keletkezett levonható áfa összegével csökkenthető.

A levonási jog persze megmarad, azonban ahhoz, hogy a 2019-ben keletkezett levonható áfával csökkentsük a fizetendő adónkat, szükség lesz majd valamely, 2021-es időszakot megelőző áfabevallási időszak önellenőrzésére. Éppen ezért érdemes a 2019-es teljesítési dátummal rendelkező, eddig levonásba nem helyezett beszerzési számlákat a 2020. decemberi, a 2020. IV. negyedéves, vagy a 2020. évi éves áfabevallásban szerepeltetni

- javasolja dr. H. Nagy Dániel, a Mazars adóigazgatója.

2021-től szélesre tárják a KIVA kapuját, és a helyi iparűzési adó is változik

Jövőre több kedvező változás is életbe lép a KIVA-t illetően. Egyrészt az adókulcs a korábbi 12 százalékról 11 százalékra csökken és enyhítenek a belépési korlátokon is: az árbevétel és mérlegfőösszeg belépési értékhatárt egymilliárdról hárommilliárd forintra emelik. Másrészt, jó hír azoknak, akik már a KIVA alatt adóznak, hogy az adóalanyiság a korábbi hárommilliárd helyett csak hatmilliárd forintos árbevétel esetén szűnik meg.

Azoknak a több üzleti szolgáltatást is végző társaságoknak, ahol a piac diktálta tempó miatt magasak a bérköltségek, érdemes ismét megfontolniuk a KIVA-ra történő áttérést. A KIVA ugyanis kiváltja a személyi jellegű kifizetések utáni 15,5 százalék szociális hozzájárulási adót és a 1,5 százalék szakképzési hozzájárulást, továbbá a 9 százalékos társasági adót sem kell a teljes adóévi eredményre kifizetni: a KIVA csak a tőkekivonásokat, így a ténylegesen kivett osztalékot adóztatja.

Azt tanácsoljuk, hogy ha ezen adónem mellett döntenek, a KIVA hatálya alá történő bejelentkezést az üzleti év végére időzítsék, tekintettel arra, hogy a társasági adóról a KIVA-ra való áttérés egyben új üzleti évet is jelent, ily módon - egy évközi áttéréssel ellentétben - elkerülhető egy újabb beszámolókészítési kötelezettség és az ezzel járó többletköltség

- tette hozzá dr. H. Nagy Dániel. Fontos változás lesz jövőre a helyi iparűzési adóban, mert 2021-től a transzferár szabályok alkalmazása már a helyi adókról szóló törvényben is megjelenik. Így ezentúl a helyi iparűzési adóra (és az innovációs járulékra) vonatkozóan is - a társasági adóhoz hasonlóan - el kell végezni a szükséges kiigazításokat. Ez a változás gyakoribb transzferár ellenőrzésekre ösztönözheti az önkormányzatokat.

Címlapkép: Getty Images