A tények magukért beszélnek: a férfiak több pénzt vernek el, mint a nők

A nők sokkalta tudatosabbak a pénzügyek terén a férfiaknál egy felmérés szerint, amelyből az is kiderült, hogy bár a nők többször esnek bűnbe, és impulzusvásárolnak, de a férfiak többet költenek így. Sokan még mindig a készpénzben látják a biztos befektetést. A magyarok sem tudnak elszakadni tőle, pedig nagyon drága mulatság...

Nincs mit szépíteni, a nők sokkalta tudatosabbak a pénzügyek terén a férfiaknál - legalábbis ez derült ki egy felmérésből, amit az Independent szemlézett. Ugyanis mialatt az erősebbik nem tagjai gyakorta válnak a drága impulzusvásárlás "áldozataivá", addig a nők általában kitűznek egy határt, és nem lépik át a büdzsét. A megkérdezett nők többsége állította, kerüli az anyagi kockázatokat, mialatt ez csupán a férfiak 41 azázalékáról mondható el.

Kiderült, egy nő esetében sokkal valószínűbb, hogy pontosan meg tudja mondani, mennyi pénz van a számláján, mennyi megtakarítása van. Bár a gyengébbik nem tagjait jobb pénzügyi tervezőnek tekintik, de az is kiderült, hogy ők sokkal tobb terméket vesznek az impulzusvásárlás során, mint a férfiak, ám kisebb értékben.

Csupán minden ötödik válaszadó mondta azt, hogy online banki szolgáltatás segítségével követi nyomon kiadásait, 41 százalék viszont rendszeresen határozza meg, pontosan mennyit költhet el a hónapban. A kapcsolatban élők kétharmada jelentette ki, párja jól bánik a pénzzel, és 72 százalék önmagáról is ugyanezt mondta.

43 százalék elismerte, hogy hajlamos csupán az impulzusok alapján vásárolni, és a válaszadók harmada vallotta be, hogy egy-egy drágább termék megvásárlását eltitkolta partner elől. 15 százalék azt is elismerte, nem tudja, mennyi a banki egyenlege, ellenben 25 százaléknak jelenleg is van valamilyen befektetése - főképp részvények (47%), kötvények (31%). "0 százalék viszont még mindig úgy gondolja, hogy a legjobb befektetés a készpénz.

Tízből csak egy ember mondta, hogy szívesen kockáztatnak nagyobb összegeket a magasabb hozam érdekében, 44 százalék pedig hajlandó lenne egy kisebb összeget beáldozni, hogy a végén több pénzt hozzon a házhoz a befektetés.

A magyarok a kápéban hisznek

A britekhez hasonlóan a magyarok jelentős része is ragaszkodik a készpénzhez, és hisz benne, hogy egyedül így lehet biztonságban a vagyona. Decemberben 6117 milliárd forintra nőtt a forgalomban levő készpénzállomány, ez 19 százalékkal több, mint az előző év végén. Ezzel a lakossági készpénzállomány rekordot döntött. Egy tavaly publikált felmérés szerint az emberek 21 százaléka elsődlegesen készpénzben kapja a jövedelmét, 46 százalékuk pedig inkább ezzel fizet bevásárlásoknál.

Bár a jegybank igyekszik arra ösztönözni az embereket, hogy térjenek át például az átutalásra, a kiskereskedelmi vásárlások során továbbra is a készpénz a legnépszerűbb fizetési eszköz: 2016-ban a vásárlások összértékének 71,2 százalékát, darabszámának pedig 87,7 százalékát készpénzben teljesítették.

De mégis mi bajunk van a készpénzzel? Drága!

A készpénztartás és forgalom társadalmi összköltsége sokszorosa a gyártási kiadásoknak: a jegybank számításai szerint az elektronikus fizetési módok intenzívebb használata évente a GDP mintegy 0,4 százalékát kitevő megtakarítást tenne lehetővé.

Az elektronikus fizetési módok alacsonyabb költséget jelentenek, mint a készpénzes fizetés - össztársadalmi szinten is. Egy 5 forintos érme előállítása például 20 forintba kerül, nem is számolva a szállítás, tárolás, őrzés költségeivel. Mindemellett a kártyás és online fizetés gyorsabb, és kényelmesebb is.