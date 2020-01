A hatóság tehetetlen: magyarok százmilliói úsztak el, sosem látják viszont

Ezek voltak 2020 1. hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon. A teljes írás elolvasásához kattints a címekre, vagy a képes ajánlókra.

Magyarok százmilliói úsztak el, soha vissza nem kapják: a hatóság tehetetlen

Az elmúlt évtized - annak is különösen a második fele - rendkívül izgalmas volt a lakossági pénzügyek terén. Nem túlzás azt állítani, hogy olyan - sokszor botrányos, máskor örömteli - események történtek, amelyek szinte teljes egészében átformálták a lakossági pénzügyi piacot. A Pénzcentrum mindegyikről külön-külön is beszámolt, most viszont csokorba gyűjtve, egy cikkben mutatjuk be ezeket. Ne maradj le a pénzügyi fejleményekről, tarts velünk a következő évtizedben is!

100 ezres luxusvacsorák: itt szilvesztereznek a leggazdagabb magyarok

A legtöbb magyar az év utolsó napján pezsgővel és virslivel búcsúztatja az óévet. Akadnak azonban olyanok is, akik nem bajlódnak a hagyományos "kellékekkel" és egy nívós étteremben a legdrágább ételekkel és italokkal megpakolt asztal mellett ünnepelnek. Ők akár 100 ezer forintot is elköltenek fejenként.

Ez hihetetlen: megmondta a jósnő, mi lesz a legtutibb befektetés 2020-ban

Ahogy az előző évben, idén is kikértük pénzügyi elemzők véleménye mellett egy jós meglátásait is, mire számíthatunk 2020-ban az anyagiak terén. Amíg 2019-ben Frabato azt javasolta az olvasóinknak, ne vállaljanak nagy kockázatot, addig Morvay Kendra jósnő 2020-ban azt tanácsolja: Meggondoltan, megfontoltan, de merjenek kockáztatni. Az új évben jelentős változások várhatóak a pénzügyek terén a jósnő szerint, ezért érdemes félretenni, és azt is elárulta, mibe fektessük szerinte idén a pénzünket.

Rengeteg magyar már így étkezik: brutális összegekbe fáj nekik az urizálás

A magyarok teljes kiadásaikhoz viszonyítva meglepően sokat fordítanak vendéglátói szolgáltatásokra. 2018-ban az éttermi étkezések, kávézókban kávézgatás 7,6 százalékot hasított ki az itthon háztartások összes kiadásaiból. Mindezt úgy, hogy az EU-átlag mindössze 7 százalékos volt. Az is kiderült továbbá, hogy 10 év távlatában hazánkban van volt a 3. legnagyobb a növekedés a vendéglátói szolgáltatásokra szánt kiadások terén.

1 millió magyar ember szenved ettől a saját otthonában: teljesen tehetetlenek

Magyarországon majd 1 millió ember szenved a szomszédja hangoskodásától és/vagy az utcazajtól. És bár ez a szám ránézésre elég magas, egész Európában, arányaiban nálunk a második legkevesebb azon lakosok száma, akik így vélekednek. Öröm az ürömben ráadásul, hogy 4 év leforgása alatt mintegy félmillió lakossal lett kevesebb azon magyarok száma, akik szenvednek a szomszédból áthallatszó és/vagy az utcáról beszűrődő zajtól.

96 600 forintot is bukhatsz évente: csak egy orvosi igazolás kell az adókedvezményhez

Ha dolgozol és emellett bizonyos betegségekben szenvedsz, akkor a minimálbér öt százalékának megfelelő mértékű pénzt hagy az állam a zsebedben, adókedvezmény formájában. Mivel idén is emelkedett a minimálbér összege, mutatjuk, mennyivel kell kevesebb adót fizetned 2019-ben.

