5 anyagi vállalás, amit teljesítened kell mielőtt jön a baba, vagy beüt a csőd

Egyáltalán nem mindegy, hogy az ember milyen anyagi körülmények között vállal gyermeket. Komoly megtakarításokra van szükség ugyanis akkor, ha valaki egyáltalán nem akar az anyagiakon stresszelni a baba érkezése után. A Pénzcentrum összegyűjtött 5 pénzügyi mérföldkövet, amit érdemes abszolválni, mielőtt megszületne a csemete.

Bár Magyarországon egyre több és több anyagi támogatásban részesülhetnek azok, akik családalapításban gondolkoznak, nem árt tisztázni, hogy a gyermekvállalás alapvetően változtatja meg az ember életének összes aspektusát. Igen, a pénzügyeit is.

Egy baba ugyanis már a fogantatásától óriási költségeket emészt fel, a vizsgálatoktól elkezdve a szűréseken át, és akkor még a korai évek tápszer, illetve pelenkaköltségeiről nem is beszéltünk. Ezt persze nem elrettentésként mondjuk, csupán fontos tisztázni, hogy mind a gyermek, mind az őt vállaló pár érdekében mindképpen szem előtt kell tartani, hogy milyen anyagi lehetőségekkel vágjon bele valaki a gyerekvállalásba.

Azért, hogy ebbe segítsünk összegyűjtöttünk 5 pénzügyi mérföldkövet, amit mindenképp érdemes abszolválni, mire megérkezik a baba. Kezdjük is az elején!

Élet és egészségbiztosítás

A gyermekvállalás elhatározásakor érdemes lehet valamilyen egészségpénztár tagjává válni. Az -magán- orvosi vizsgálatok garmadája, ami ma már a genetikai szűrésektől kezdve a különböző ultrahangos vizsgálatokig terjedhet, bizony nem olcsó mulatság. Éppen ezért egy jól megválasztott egészségbiztosítás rengeteg vizsgálatot fedezhet, ráadásul a hazai kórházi vizsgálatoknál megszokottól merőben eltérő miliőben.

Az egészségbiztosítás mellett érdemes elgondolkodni valamilyen életbiztosításon. Nem szabad ugyanis a véletrenre bízni azt, hogy ha az egyik kereső szülővel esetleg valami nagyobb baj történik, akkor végletesen megroggyanjon a családi kassza. Az első pénzügyi mérföldkő tehát az, hogy biztosítások révén, amennyire csak a családi költségvetési engedi, biztosítsuk be magunkat.

Vésztartalék

Váratlan kiadások bárki életében bekövetkezhetnek. Azonban ha az egyenletbe bekerül egy baba is, akkor a képlet rögvest megváltozik. Nem csak azért, maga az újszülött is okozhat sok olyan nem várt kiadást, amivel eddig a szülei nem találkoztak, hanem azért is, mert a gyermeket vállaló párnak már nem csak magáról kell gondoskodnia, ha baj van.

De mekkora vésztartalékot képezzünk? Ehhez érdemes monitoroznunk a kiadásainkat, és kiszámolni, hogy a gyermeket vállaló párosnak egy hónapban mekkora költségeibe kerül fedezni a kiadásait, ha ez megvan, akkor érdemes nagyjából annyi pénzt összekuporgatni, ami 3-6 hónapig legalább fedezné a páros kiadásait akkor, ha azok az összes kiadásuktól egyszerre csak elesnének. Ennyi idő ugyanis nagyjából elég ahhoz, hogy a megszokott életszínvonal mellett új munkát találjon az illető. Ez alatt a vállalás rizikósnak mondható, és ha valami váratlan baj ütne be, sokkal fájdalmasabb anyagi húzásokhoz kellene nyúlnia az embernek, ami már rövidtávon is eladósodáshoz vezethet.

Felkészülés a szülési szabadságra

Bár Magyarországon a nők nemzetközi viszonylatban rendkívül sok fizetett szülési szabadságot kapnak, ez idő alatt fizetésük csupán egy részére jogosultak, ami azt jelenti, hogy a családi bevétel egy részétől el kell búcsúzni. Éppen ezért a már korábban tárgyalt vésztartalékon felül is érdemes gyűjtögetni, hogy a család ezt, az anyagilag nehezebb időszakot zökkenőmentesen át tudja vészelni. Egzakt számokat itt nehéz mondani, de azzal már mindenképp előrébb van az ember, ha mondjuk 2-3 havi rezsiköltséget meg tud takarítani, hogyha hó végén ki is futna a családi kassza legyen mihez nyúlni úgy, hogy ne a vésztartalékot kelljen megbolygatni.

Hitelcsapda felszámolása

Általánosságban elmondható, hogy gyermekvállalás előtt a családnak érdemes csökkenteni fixköltségeit, már ahol tudja persze. Nyilván a rezsivel is lehet spórolni vagy a benzinen, azonban ami a legnagyobb érvágás lehet ilyenkor, az a magas kamatozású hitel. Ezektől mindenképpen érdemes még a baba érkezése előtt megszabadulni, ugyanis a csemete megléte előtt anyagilag még jól ütemezett magas kamatozású hitel törlesztője simán beleférhet, azonban egyáltalán nem biztos, hogy ez akkor is így lesz, amikor egy éhes szájjal többet kell etetni. Szóba kerülhet ilyenkor az előtörlesztés, de akár a hitelkiváltás is. A lényeg, hogy a hiteltartozásunk törlesztőjéből minél kevesebb összeg jusson egy hónapra, persze a legjobb az lenne, ha egyáltalán nem is jutna.

Fusi, idő előtti visszatérés

Az anyagiak biztosítása érdekében érdemes lehet elgondolkozni azon, hogy a páros valamelyik tagja tud-e esetleg pluszban olyan munkákat vállalni, amik anyagilag megérik, de nem feltétlenül vesznek el annyit a közösen töltött időből. Ezek lehetnek 1-2 órában végezhető állandó/részmunkaidős állások, vagy akár egyszeri megbízások is. Az anyagilag "rendes mederbe" való visszatérésnek egyik megoldása lehet, ha az anya idő előtt visszatér a munkájához, azért hogy, a lehető legkorábban újra megkapja rendes fizetését. Ilyenkor persze jó ha van a képben megbízható nagyszülő és/vagy egy jó bölcsőde.

Ennyi csak, mert ennyi ez

Ha mindezeket részben vagy teljesen egészében teljesíteni tudja egy fiatal pár, akkor nyert ügye van, és felhőtlenül vagy legalábbis az anyagiakon való problémázás nélkül tud időt tölteni újszülött, fiatal gyermekével. Ezzel egy óriási stresszfaktor minden bizonnyal kikerül a családi körforgásból, ami a babára is pozitívan hat, és a család otthoni légkörét alapvetően pozitív irányba mozdítja.