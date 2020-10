4 alapszabály, amit figyelni kell, ha ebbe fektetnél be: óriási pénzt hozhat a házhoz

A hagyományos hitelezés mellett egyre népszerűbbnek számít a kockázati tőkebefektetés a kis- és középvállalkozások körében, sokan azonban nincsenek pontosan tisztában az ezen finanszírozási forma igénybevételéhez szükséges tudnivalókkal. Szakértők ezért összegyűjtötték azokat a legfontosabb pénzügyi fogalmakat, amelyek megmutatják a vállalkozás sikerességét és egyben alapját képezik a kockázati tőkebefektetők döntésének.

Ma már egyre több alkalma adódik a vállalkozásoknak, hogy a cégük finanszírozásához kockázati tőkebefektetést vegyenek igénybe; azonban sok esetben nincsenek tisztában azzal, hogy pontosan mivel is jár ez a lehetőség. A kockázati tőkebefektetés mint finanszírozási forma, a hagyományos hitelezési konstrukció alternatívája, mely az innovációs fejlesztések gyors végrehajtásához jól passzoló start-up üzleti modellben működő vállalkozások között népszerű és az ún. üzleti angyalok megjelenésével vált elérhetővé - írja közleményében a K&H.

Az üzleti angyal egy korai kockázati tőkebefektető, olyan magánszemély, aki saját megtakarítását közvetlenül fekteti be úgy, hogy tõkeemeléssel szerez részesedést a vállalkozásban. Emellett jellemzően szellemi tőkéjével, azaz üzleti tapasztalatával, kapcsolati hálójával is segíti a vállalkozást céljai elérésében. A befektetési döntésnél a cég múltbéli teljesítménye mellett a jövőbeli potenciális fejlődését is mérlegeli, de a vezető szakmai tapasztalata, a csapat tudása, sőt, a csapatmunka dinamikája is számít.

Tudni kell helyén kezelni a tőkebevonást, ami önmagában nem lehet cél, hiszen nem ingyen pénzt kapunk. Egy vállalkozásnak el kell fogadnia, hogy a befektető társtulajdonos lesz, és adott esetben aktívan részt vesz a cég életében, irányításában. A tőkebevonás drága eszköz, amivel, ha ügyesen bánunk és jól használjuk, akkor segíthet a valódi célunk elérésében

- foglalta össze tapasztalatait Balogh Péter, a Cápák között műsor egyik befektetője. "Ha cégünk további fejlesztéséhez új befektetőket szeretnénk találni, akkor nem elég csupán egy jó ötlettel vagy egy új, innovatív termékkel, szolgáltatással előállni, hanem azt is be kell mutatni a szakembereknek, hogy pénzügyileg átgondolt, jövedelmező tevékenységet folytatunk. Mind banki, mind kockázati befektetői oldalról megvizsgálják a cég árbevételét, jövedelmezőségét, tőkeellátottságát és a beruházás megtérülését, de vannak olyan területek, például a cégérték számítása, amely csak a kockázati tőkebefektetésnél számít.

Éppen ezért összegyűjtöttük azokat a legfontosabb fogalmakat, amelyekkel tisztában kell lennünk és meg kell értenünk, mielőtt kockázati tőkebefektetőt keresünk

- mondta el Kökény Roland, a K&H Bank kkv szegmens marketing vezetője:

árbevétel: Az árbevétel vagy másnéven forgalom, az értékesített termékek vagy szolgáltatások ÁFA nélkül számított ellenértéke. Megmutatja, hogy milyen volumenű cégről beszélünk, évi alakulásából pedig lehet következtetni arra, hogy az adott vállalkozás hol tart éppen az életciklusában. Az árbevételnek a pénzügyi tervezésnél van jelentősége, amikor megbecsüljük, hogy egy adott termékből mekkora mennyiséget, milyen áron fogunk eladni. A bevételek mellett azonban a fix és a változó költségeket is számba kell venni, mivel ezek fedezése a vállalkozás működésének feltétele.

profit: A profit, más néven nyereség vagy haszon, az árbevétel és a költségek különbözete. Amennyiben ez egy pozitív szám, akkor a cég nyereségesen működik, vagyis profitot termel. A kockázati tőkebefektetés egyik legfontosabb döntési tényezője, hogy mekkora a vállalkozás profittermelő képessége, hiszen ez a tőkebefektetés megtérülésének egyik lehetséges forrása.

megtérülés: Egy befektető számára kulcsfontosságú, hogy az a projekt, amire pénzt ad, lehetőleg minél hamarabb, hozammal együtt megtérüljön, mely a vállalkozónak is érdeke. A megtérülés egyik lehetséges módja a cég működésének profitja, aminek alapfeltétele, hogy a cég bevételei meghaladják annak költségeit. A másik lehetséges módja pedig az exitálás, amikor a társaságban fennálló részesedésüket eladják a befektetők. Ez történhet például oly módon, hogy egy új befektető a régit kivásárolja, vagy a cég tulajdonosa vásárolja ki a befektetőt.

cégérték: a tőkebefektetők megnyeréséhez tisztában kell lenni a vállalkozás cégértékével is, mely segít meghatározni, hogy mekkora tulajdonrész eladása lehet indokolt a kockázati tőkebefektető számára. Egy cég értékét több tényező határozza meg. Meg kell vizsgálni, hogy mekkora saját tőkéje van, milyen a jelenlegi és a jövőbeli profittermelő képessége, vannak-e egyéb értéknövelő vagy kockázati tényezők.

Címlapkép: Getty Images