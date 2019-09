150 ezer forintos állami ingyenpénz ütheti a markod: ezt nem szabad kihagyni!

A takarékoskodók, valamint a spórolást jövőben megkezdők számára az egyik legjobb alternatívát a pénztárak jelentik - mondta a Pénzcentrumnak dr. Kravalik Gábor, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének elnöke. A kasszák ugyanis jó teljesítményt nyújtanak hosszú távon. Komoly előnye a pénztári megtakarításnak az is, hogy a tagok évi 20 százalékos, maximum 150 ezer forintos adó-visszatérítést kaphatnak a saját befizetéseik és a munkáltatótól kapott hozzájárulás után egyaránt.

Érdekes dolog történt a pénztáraknál a második negyedévben. A munkáltatók újra bekapcsolódtak a dolgozók takarékoskodásába, legalábbis ezen a téren látványos fordulat jött. Miről van szó pontosan?

Valóban fordulatot láthattunk a második negyedévben, erre mindjárt rátérek, de előbb érdemes egy kicsit hosszabb, évtizedes távlatban is megnézni a munkáltatók szerepvállalását. Sokáig a munkaadók jelentős összeggel segítették a dolgozók pénztári takarékoskodását, de az elmúlt években az adószabályok szigorodása miatt jelentősen csökkent az aktivitásuk.

Az idei második negyedév annyiban hozott komoly változást, hogy az első negyedévhez képest az önkéntes nyugdíjpénztáraknál 33 százalékkal, az egészségpénztáraknál pedig 70 százalékkal nőtt a munkáltatói hozzájárulások összege.

Egy negyedév számai alapján hosszú távú következtetést nem szabad levonni, de kétségtelenül bizalomra ad okot a munkavállalói hozzájárulásoknál látott növekedés és remélhetőleg tartós trend kezdetéről beszélhetünk.



Meglepetésről van szó vagy lehetett erre a fordulatra számítani?



Egyrészt bőven van tér a fejlődésre ezen a téren, a korábbi évek számait még nem érték el a munkáltatói hozzájárulások. Másrészt arra is utalhatnak a második negyedéves adatok, hogy a munkáltatók érzik a felelősségüket és azt is pontosan érzékelik, a pénztári juttatás munkaerőmegtartó elem. Épp ezért a vállalatok számára előnyt is jelent, ha szerepvállalásukkal segítséget nyújtanak a dolgozóik takarékosodásában, ráadásul a pénztári juttatás tulajdonképpen többet is jelent egy kis plusz pénznél.

Ez pontosan mit jelent?

A pénztártagok az egyéni befizetéseik után régóta kedvezményben részesülnek, évente ugyanis 20 százalékos, maximum 150 ezer forintos adó-visszatérítést kaphatnak. Ezt a kedvezményt ezévtől a munkáltatótól kapott pénztári hozzájárulás után is igénybe vehetik. Összességében egy vállalatnál 100 forintonként akár 10 százalékkal kedvezőbb lehet a mérleg, mintha ugyanazt az összeget bérként adnák oda a munkáltatóknak.

Beszélne kicsit a számokról? Hogyan szerepeltek a pénztárak idén?

A Pénztárszövetséggel együttműködő önkéntes nyugdíjpénztáraknál az összesített vagyon éves összevetésben jelentősen, közel 6 százalékkal nőtt, így megközelítette az 1400 milliárd forintot. Az egészségpénztárak pedig az első félévben 4 millió alkalommal finanszírozták a tagok által igénybe vett szolgáltatásokat, alkalmanként átlagosan 5700 forintos értékben.

Ezek a számok amellett, hogy azt mutatják, a pénztárak jól szerepeltek, arról is tanúskodnak, hogy a tagok bíznak is bennük. Az érintett önkéntes nyugdíjpénztárak és egészségpénztárak létszáma közel van a kétmillióhoz és bízunk benne, hogy a jövőben növekedni fog.

Mit gondol, mivel lehetne arra ösztönözni a magyarokat, hogy takarékoskodjanak?

Azt gondolom, hogy az egyének, a vállalatok és az állam hármas szerepvállalása alapozhatja meg igazán a hatékony és széles körben elterjedt öngondoskodást. Erről részletesen is szó lesz a szeptember végén megrendezésre kerülő konferenciánkon.

Az ÖPOSZ is próbál lépéseket tenni annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet az öngondoskodás fontosságára. Van például egy Nyugdíjkalkulátorunk, amely konkrét számokban mutatja meg a pénztári takarékoskodás előnyeit. Mindenki kiszámolhatja, hogy havi rendszeres megtakarítással mekkora összeget halmozhat fel a nyugdíjba vonulásáig. Fontos, hogy a kalkulátor reálértéken is kiszámolja a megtakarítást, azaz figyelembe veszi a lehetséges infláció hatását. Emellett a Pénztárszövetség a fiatalokat is próbálja megszólítani. Van egy Pénzmesterek című online játék, amelyben szakértők által kidolgozott online teszteket tölthetnek ki a 9, 10 és 11. évfolyamos diákok. A fődíj 300 ezer forint, de vannak tárgyi nyeremények is, például laptop, tablet vagy okostelefon.