13 dolog, amit a banki adategyeztetésről, a bankszámlák zárolásáról tudni kell

Az új határidő szerint napokon belül most már tényleg zárolhatják azok bankszámláját, akik elmulasztották a kötelező adategyeztetést. A Pénzcentrum összeszedte a legfontosabb dolgokat, amiket tudnod kell, mielőtt elindulsz a bankodba.

Az új határidő szerint október 31-ig kell elvégezni a kötelező banki adategyeztetést, miután az Országgyűlés június 25-én módosította a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályt, négy hónappal elhalasztva az eredeti határidőt. A pénzmosás elleni törvény nemcsak a banki, hanem az egészségpénztári, életbiztosítási ügyfelekre is vonatkozik. A banki azonosítás csak azoknak előírás, akik 2017. június 26 előtt kötöttek bankszámlaszerződést.

A Pénzcentrum most bemutatja, kiket veszélyeztet az adategyeztetés réme, és mi a teendő annak, aki még a művelet előtt áll.

Ismételten felhívjuk a figyelmet: ne hagyjuk az utolsó pillanatra a dolgot, mert tumultus lesz a bankokban!

Miért van szükség az adategyeztetésre?

A banki adategyeztetés a 2017 június 26-án elfogadott pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni törvény miatt kötelező, az ugyanis előírja a bankoknak, hogy világítsák át az ügyfeleiket. A bankoknak emiatt számon kell tartania a személyes adatainkat. Gyakorlatilag ez annyit jelent, hogy lefénymásolják a személyes okmányainkat.

Mindenkinek kötelező elvégeznie a banki adategyeztetést?

Nem. Csak azoknak a lakossági és vállalati ügyfeleknek kötelező, akik bankszámlájukat 2017. június 26. előtt kötötték, az ezután nyitott bankszámlákra nem lesz kötelező az. Akinek több bankszámlája van, annak a megadott dátum után kötött számlájára szintén el kell végeznie azt. De azt is fontos tudni, hogy ha nem kapunk értesítést a banktól, akkor nincs ilyen kotelezettségünk.

Honnan tudjam, hogy nekem el kell-e végezni?

A bankok jellemzően a számlakimutatáshoz csatolják az értesítést, de sokszor e-mailben és postán is elküldik. Ha biztosak vagyunk benne, hogy nem kaptunk ilyen figyelmeztetést, akkor nincs teendőnk - gondoljuk azonban végig, hogy biztosan átnéztük-e a számlakimutatásunkat az elmúlt hónapokban, és minden banktól kapott e-mailt és SMS-t elolvastunk-e.

Meddig kell elvégezni az adategyeztetést?

A törvény 2017. június 26-án lépett életbe, és két éves időszakot hagyott az átvilágítás elvégzésére. A bankoknál ezért legkésőbb 2019. június 26-ig le kellett volna adnunk a kért adatainkat, csakhogy a pénzintézetek halasztást kértek - az új határidő így 2019. október 31. Természetesen az adategyeztetést elvégezhetjük korábban is, sőt, célszerű is így tenni, ugyanis az utolsó napokban sokan fogják megrohanni a bankfiókokat.

Mi történik akkor, ha nem végzem el?

Az egyeztetés kötelező, ezért bankoknak mérlegelési joga - a beazonosítást kötelezően el kell végezni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor zárolni fogják a bankszámlánkat. Fontos tudni, a zárolás nem azt jelenti, hogy a bankszámla megszűnik. A zárolás során a bankszámlán levő pénz nem veszik el, ugyanakkor nem tudjuk majd azt levenni róla, nem tudunk átutalást indítani, de még a kártyás fizetés is lehetetlenné válik. Mindazonáltal, ha határidő után elvégezzük az adategyeztetést, a bankszámlánk zárolását feloldja a bank.

Mi szükséges az adategyeztetéshez?

A banknak az ügyfél átvilágításához mindössze pár személyes adatunkra van szüksége. Magyarországi lakossági ügyfelek esetén ez a személyazonosító igazolvány, valamint lakcímet igazoló okmány, külföldi állampolgárok esetén ez az úti okmány vagy a tartózkodásra jogosító papír. Amennyiben valaki kiemelt közszereplő, annak szüksége lehet egy erről szóló nyilatkozatra.

Ki számít kiemelt közszereplőnek?

Kiemelt közszereplőnek minősül a miniszterelnök, államfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár, országgyűlési képviselő, vagy jogalkotó szerv tagja. Magyarországon politikai pártvezető testület tagja is annak minősül, valamint a Kúria, Alkotmánybíróság tagja - valamint olyan jogi szervé, amellyel szemben fellebbezésnek nincs helye. De ide tartozik még a Monetáris Tanács tagja és az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, nagykövet, a Honvéd Vezérkar főnöke és helyettesei, rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője, többségi állami tulajdonú vállalatok vezetőségi tagjai, nemzetközi szervezet vezető testületének tagja. Mindezek mellett nyilatkozatkötelesek a fenti tisztségekhez tartozó személyek hozzátartozói is.

Ki számít kiemelt közszereplő hozzátartozójának?

Röviden, tömören: fenti személyek közeli hozzátartozói, így a házastárs, élettárs, örökbefogadott-, mostoha-, vér szerinti- és nevelt gyermeke és ezek élet- és házastársa, vér szerinti, örökbefogadó és nevelőszülője. Nyilatkozatköteles továbbá a kiemelt közszereplővel közös tulajdonú vállalatot birtokló magánszemély is. Akkor is nyilatkozatköteles a természetes személy, ha egyszemélyes tulajdonosa olyan szervezetnek, amelyet a kiemelt közszereplő személy javára hoztak létre - ennek a szabályozásnak a célja a pénzmosás elleni fellépés lehetősége. Más kérdés, hogy mégis ki vallaná be, hogy egy kiemelt közszereplő strómanja - de erre most ne térjünk ki.

Bonyolult az adategyeztetés?

Egyáltalán nem. Ha valaki nem számít kiemelt közszereplőnek, akkor mindössze a személyazonosító okmányára és lakcímkártyájára lesz szüksége. A művelet így pár percet vesz igénybe - akkor is, ha az adatok megváltoztak. Aki pedig esetleg közszereplő hozzátartozója, annak bonyolultabb lehet a helyzet, de ebben az esetben is a bankok részletes tájékoztatást adnak, és felkészülten várják az ügyfeleket. Nagyon bonyolult ügyintézésre azonban ekkor se számítsunk.

Kizárólag személyesen lehet elvégezni?

Nem. Postán is el lehet végezni az adategyeztetést - ebben az esetben viszont a beküldött azonosító okmányoknak olvashatónak kell lennie, és a valós adatokat kell tartalmazniuk. Néhány bank lehetővé teszi a videós azonosítást és a netbankos feltöltést, ez azonban bankonként változhat. Érdemes informálódni a pénzintézetnél erről, és ha tehetjük, ne bankfiókban végezzük el, hiszen nagy lesz a tumultus.

Csak a bankoknál kell elvégezni az adategyeztetést?

Nem, azoknál a biztosítótársaságoknál is adatot kell egyeztetnünk, amelyeknél számlát vezetünk. Erről se feledkezzünk meg a banki adategyeztetést mellett, mindenképp érdekelődjünk biztosítónknál, bár ott csak a kifizetéseknél jelenthet problémát.

Mi a teendő, ha kisvállalatom van?

A vállalatok esetén lehet némileg bonyolultabb a helyzet. Mindenképpen szükség lesz a tényleges tulajdonosi nyilatkozatra, valamint a megbízott/meghatalmazott személy adatainak újbóli megadására is. Sok esetben például régen nem rögzítették a cég képviselőinek születési helyét - ma már ez is kötelező lesz. Kis felkészüléssel azonban ezek az adatok is könnyen beszerezhetőek, érdemes tehát a vállalati számlák egyeztetését is mielőbb elvégezni. A vállalatok egyébként rosszabbul állnak arányosan a beazonosítással, mint a lakossági ügyfelek.

Hova forduljunk, ha kérdésünk van?

Csakis a bankunkhoz. Ők tömegesen fel vannak készülve az ügyfelek fogadására, és az esetleges kérdéseink esetén könnyen és hatékonyan tudnak segíteni. Nem érdemes máshonnan informálódni, hiszen az eljárások - kis mértékben - különbözhetnek bankonként. Az adategyeztetés rendkívül egyszerű, pár perces folyamat, ennek ellenér mégis sokan elfelejtették eddig. Lehet, hogy a bank elzavar minket, mondván mi már elvégeztük az adategyeztetést, de jobb ezt tudni, mint november 1-én meglepődni.