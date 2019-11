Zsíros fizetést kínál fél havi munkáért az IKEA: beütött a szezon előtti krach

Kétségbeesetten keresik a karácsonyi szezon előtt a magyar boltok a munkaerőt: lépten-nyomon álláshirdetésekbe botlani. Köztük van olyan cég is, amelyik fél hónapra egy teljes havi bért kínál.

Immár négy éve a magyar gazdaság egyre erősödő problémája a munkaerőhiány: mára több mint 250 ezer álláshely áll betöltetlenül. A legnagyobb gond jelenleg az iparban, ezen belül is a feldolgozóiparban érzékelhető, ezt követi az egészségügy és a szociális ellátás, majd a kereskedelem és a vendéglátás.

Óriási különbségek vannak a magyar boltos bérek, és persze a béremelések mértéke között is: egyes áruházláncok a törvényben rögzített 8 százalékos béremelést is alig tudják kigazdálkodni, mások viszont akár 13-15 százalékot is hajlandók megadni. Budapesten jellemzően 215 és 270 ezer forint között vannak a kiskereskedelmi fizetések.

Lépten nyomon álláshirdetésbe botlani az online térben, és vannak köztük olyanok, amelyek extrémmagas fizetést ígérne: az IKEA havi 15 napnyi munkáért 180-200 ezer forintot kínál.

Ennek kapcsán megkérdeztük a vállalatot, hogyan jön ki ez az összeg, milyen munkarendben lehet elérni, milyen munkakörben, valamint hogy nettó vagy bruttó bérről van-e szó?

"Az IKEA áruházakban vannak olyan időszakok, amikor még nagyobb létszámra van szükség a vásárlók kiszolgálására, így például tanévkezdéskor, karácsonykor, tavasszal. Ilyenkor diákmunkarőt és munkaerőt kölcsönző cégek támogatását kérjük. A diákok, illetve a kölcsönzött munkaerő teljes létszáma körülbelül 3 - 5 százaléka az állandó, vásárlókkal közvetlenül kapcsolatot tartó IKEA munkatársi állománynak, ez áruházanként és időszakonként lehet eltérő. Az utóbbi években a nem saját dolgozók aránya nem nőtt, a saját dolgozók létszáma azonban igen, melynek oka nemcsak a harmadik soroksári áruház nyitása volt, hanem az online rendelés bevezetése, valamint a vevőszolgálati rész fejlesztése, új szolgáltatások bevezetése."

A fenti hirdetést partnerük, az EU Jobs Kft. publikálta, elmondásuk szerint az akár 180 - 200 ezer forintos bruttó bérezés akár 15 munkanap alatt az alábbiak szerint kalkulálható: a hirdetésben egyszerűsített foglalkoztatásúakat keres az IKEA áruházaiba, főként éttermi, logisztikai, eladói területekre. Ilyen munkaerő főként olyan például volt diákokból áll, akik már nem tanulnak, de még nem is helyezkedtek el, több céget is szeretnének kipróbálni pályaválasztás előtt.

Nekik hétközben bruttó 1200 forintos, hétvégén bruttó 1980 forintos óradíjakat kínálnak, ez a hirdetésben is szerepel. Az egyszerűsített foglalkoztatású munkatársakat partnercégek toborozzák, ők egy hónap 15 munkanapot dolgozhatnak maximum, de nincs megkötés abban, hogy ez hány hétvégét jelent. Így, ha valaki a havi 15 munkanapját, 4 hétvégén szeretné ledolgozni 8 órában és a maradék hétköznapok során 8 órát szeretne dolgozni, akkor a számítás megfelel a valóságnak, a kapott bér bruttó több mint 193 ezer forint. Fontos tudni, hogy ezek a munkatársak maguk adóznak önmaguk után.

"Emellett mindenképp fontosnak tarjuk, mint emberközpontú vállalat jelezni, hogy legyen főállású és az IKEA-val közvetlenül szerződött, vagy más partner cégeken keresztül érkező partner rájuk is vonatkozik a hétvége mindkét napjára, nemcsak vasárnapra vonatkozó 50 százelékos pótlék" - olvasható az áruház válaszában.