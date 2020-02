Végzettség nélkül is kereshetsz 400 ezret: rengetek magyart vennének fel

Ma már nem csak Budapesten lehet elcsípni jól fizető, végzettséget vagy komolyabb gyakorlatot nem is igénylő állásokat, hanem akár vidéki nagyvárosokban is. Ügyfészszolgálatosból például kifejezetten nagy a hiány: aki bírja a monotonitást, és cserébe versenyképes fizetésre vágyik, az sok lehetőség közül válogathat.

A Pénzcentrumon rendszeresen foglalkozunk a munkaerőpiac aktuális kérdéseivel, többek között a különböző pozíciókban elérhető keresetekkel. Korábban kiderült már, mennyi pénzt kapnak a szakgimnáziumokban a leendő rendőrök, vagy éppen a budai csúcsétterem szakácsai, pincérei. Most az ügyfélszolgálati munkatársak bérét vesszük górcső alá, egy kis helyzetértékelés után.

Nagyjából 200-250 ezer munkavállaló hiányzik az országból, ami abból is adódik, hogy a magyar gazdaság jó teljesítőképessége miatt a cégek beruházásigénye, és ezzel együtt a munkaerő-kereslete is megnőtt, miközben a munkavállalók száma - többek között demográfiai okokból - csökkent - írja a Portfolio. Ahogy a hiányszakmák, úgy a feladott hirdetések is folyamatosan változnak, átalakulnak, ma már például egyre több cég teszi le a voksát a transzparencia mellett:

A hirdetéseink 8 százaléka tartalmaz béradatot, melyek esetében kimutathatóan több a jelentkezés: akár 3-4-5-szöröse is. Mi is próbáljuk edukálni, ez irányban terelni a hirdetőinket, sőt, jó példát mutatva, mi magunk is megjelenítjük a béradatokat, amikor új munkavállalót keresünk. Amint ebből gyakorlat lesz, egyre többen kezelik nyíltan a kérdést már a hirdetésben is, el fog terjedni széles körben

- mondta el korábban a Pénzcentrumnak Göröcs Lili Melinda, a Profession HR vezetője. Aki gyakran nézegeti az álláshirdetéseket, az észrevehette, hogy a hiányszakmákban, mint amilyen például az ügyfélszolgálati munkatárs is, egyre gyakrabban tüntetik fel a kereseti lehetőségeket.

Hogy mennyit keres egy átlagos ügyfélszolgálati munkatárs, nehéz konkrétan megmondani, a Fizetések.hu oldal szerint bérezésük viszonylag széles skálás mozog: bruttó 229 ezer és 447 ezer forint között mozog. Ebben a pozícióban nem csak a fővárosban, de vidéken is viszonylag jól lehet keresni: az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. miskolci irodájába keresnek új kollégákat, az alábbi feltételekkel:

Versenyképes, bruttó 250-270 ezer forint/hó alapbért

alapbért Az alapbér 13. havi fizetéssel , cafeteriával (br. 300 ezer forint/év) és önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulással egészítik ki

, (br. 300 ezer forint/év) és egészítik ki Az extra teljesítményt éves bónusszal jutalmazzák

jutalmazzák Magán-egészségbiztosítás keretében ingyenes szakorvosi ellátást és éves szűrővizsgálatot biztosítanak

Betanulást követően akár otthoni munkavégzésre is van lehetőség távmunkában

4 hétre előre kiadott munkaidő beosztás szerint dolgozunk, így előre tudsz tervezni

Ahogy a hirdetés szövegéből is kiderül, mindössze középfokú végzettségre van szükség az állásbetültéséhez, valamint nyitott, tanulni vágyó személyiségre.

Persze ha nem csak magyarul vagy angolul beszélsz, hanem esetleg németül, franciául, esetleg hollandul is elboldogulsz, máris többet érsz a piacon: idegen nyelveket beszélő ügyfélszolgálatosokat is folyamatosan keresnek, jellemzően jobb fizetéssel: akár 250-300 ezer forintot. De ügyfélkapcsolati vezetőként némi gyakorlattal, már a havi nettó 400 ezres fizetés is elérhető.

