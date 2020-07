Válság ide vagy oda: ezekben a szakmákban még mindig csúcsfizetés vár

Azt az első pillanattól kezdve lehetett látni, hogy mely szektorokat érintette legsúlyosabban a koronavírus-járvány, a KSH friss adataiból már azt is tudjuk, milyen mértékben. Az is kiedrül azonban, kik azok, akiket egyáltalán nem viselt meg a válság, sőt, még emelkedett is a fizetésük tavalyhoz képest.

Továbbra is emelkedik a munkanélküliek száma, 2020. májusában összesen 215 ezer főt regisztráltak a KSH hivatalos adatai szerint. A munkanélküliségi ráta 4,7 százalék volt. Az előző hónaphoz képest a munkanélküliek száma 28 ezer fővel, a 2019. májusihoz képest pedig 55 ezer fővel nőtt.

Ha összevetjük a 2020 januári és a legfrissebb, áprilisi adatokat, melyek nemzetgazdasági ágakra lebontva közlik a foglalkoztatottak számát, akkor azt látjuk, hogy összesen 169 600 fővel dolgoztak kevesebben, mint az év első hónapjában.

A feldolgozóiparban 25 ezerrel, az iparban 25 300-zal, a kereskedelem, gépjárműjavításban 35 600-zal, szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágazatban pedig 41 300-zal dolgoznak kevesebben.

Januárhoz képest minimálisa ugyan, de növekedni tudott viszont a mezőgazdasági, az információ-kommunikációs szektor, valamint a pénzügyi-biztosítási tevékenységet végzők létszáma.

A keresetek alakulása

Ugyanakkor a keresetek emelkedtek, a statisztikai hivatal legfrissebb számai szerint, igaz lassabb ütemben, mint megszokhattuk: a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 400 200, forint volt.

Ez nettó 266 100 forintnak felel meg.

Az átlagkeresetek a tavalyi év azonos időszakához képes (2019. április) 7,8 százalékkal emelkedett, ha a szektoronként vizsgáljuk, azt látjuk, hogy a bányászat, kőfejtés, a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás, a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás esteében volt csak visszaesés.

Növekedtek az átlagbérek humán-egészségügyi, szociális ellátás területén(15 százalék), az építőiparban (12,2 százalék), valamint a kereskedelemben (11 százalék).

Címlapkép: Getty Images