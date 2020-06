Vallott a magyar papírkirály: ők ezért toboroztak rengeteg melóst a járvány alatt

Vannak olyan magyar vállalatok, melyek nemhogy csökkentették dolgozói létszámukat a koronavírus-járvány alatt, de képesek voltak növekedni is ezekben a nehéz hetekben. Ez persze szoros összefüggésben van a fogyasztással: ami a papíráut illteti, a rendelésállomány egyes termékekből a háromszorosára nőtt a kiskereskedelmi láncoknál a járvány alatt, és várhatóan ez a jövőben is így marad - mondta el a Pénzcentrumnak Vajda Attila, a Vajda-Papír Kft. ügyvezető igazgatója. De beszélt arról is, hogy miért nem álltak le a toborzással, valamint, hogy az újabb beruházások milyen hatással vannak a munkaerő-szükségletükre. Interjú.

Pénzcentrum: Hány dolgozója van jelenleg a Vajda-Papír Kft-nek?

Vajda Aattila: Több mint húsz éve sikeresen működő, a világ több mint 20 országába exportáló, közel 50 milliárd forint összforgalmú, 100 százalékban magyar tulajdonú vállalatcsoport vagyunk. Vállalatcsoportunk összes üzemében a munkatársaink létszáma jelenleg 617 fő, Magyarországon csaknem 500 munkavállalót alkalmazunk három telephelyen (Budapest, Székesfehérvár, Dunaföldvár), norvégiai üzemünkben pedig 129 alkalmazottunk van. A létszámot tovább kívánjuk bővíteni, a jelentősen megnövekedett rendelésállomány minél biztonságosabb kiszolgálása miatt is. Azon dolgozunk, hogy a három magyarországi telephelyünkön legalább 100 fővel bővítsük a létszámunkat.

Mennyi volt a világjárvány előtt?

Vállalatcsoportunknak Magyarországon 470 fő, Norvégiában 129 fő munkavállalója volt a világjárvány időszak kezdetekor. Az Európában és hazánkban kialakult járványügyi vészhelyzet miatt a Vajda-Papír vállalatra és munkatársainkra is fokozottan kiemelt felelősség és kötelezettség hárult a higiéniai termékek iránt megnőtt kereslet miatt,

ezért folyamatosan bővítjük a létszámunkat, jelenleg is nagy hangsúlyt fektetünk a toborzásra.

Milyen módszerekkel toboroztak, milyen végzettségűeket, milyen szakképesítéssel rendelkezőket keresnek?

Üzemi területre és szellemi, irodai környezetbe is vannak nyitott pozícióink, hogy néhányat említsek az üzemi nyitott pozícióink közül: keresünk elektromos és gépészeti karbantartókat, gépkezelőket, kézi csomagolókat, raktári munkatársakat, targoncavezetőket és műszakvezetőket. Bizonyos területek szakirányú végzettséget követelnek meg, míg más munkakörökben a szakmai gyakorlat és a műszaki beállítottság előnyt jelent. A pozíciókat természetesen közzétesszük a vállalatunk honlapján a karrier oldalon és social media felületein is. Facebook- és LinkedIn toborzó kampányokkal, hirdetésekkel is sikeresen tudunk új munkatársakat találni a világhálón. Facebook álláskereső-csoportokon belüli hirdetéseket és Google ads hirdetéseket is alkalmazunk üzemi pozíciókra toborozva.

Ezeket nagyon praktikusan és pontosan lehet célozni az interneten keresőkre, illetve mérni is tudjuk az eredményességét. Emellett a legismertebb online állásportálokon is hirdetünk. Vannak folyamatosan, fix helyen bérelt óriásplakát felületeink, mellette pedig a vidéki újságokban is megtalálhatók állásajánlataink, hiszen akár olyan opció is lehetséges, hogy egy-egy irányból céges buszjárat indul Budapestre a vidéki munkavállalókkal.

Munkaerőkölcsönző cégekkel is van együttműködésünk, illetve a kiemelt, szellemi munkakörökben a kulcspozíciókra, professzionális személyzeti tanácsadó szakértelmét is igénybe vesszük. A mostani, dinamikusan növekvő időszakban is az a fő küldetésünk, hogy vállalatunk izgalmas kihívásokat és a "biztos munkahelyet" jelentse a potenciális munkavállalók számára. Az a legfontosabb, hogy higgyék el, ez a vállalat az az alternatíva, amellyel hosszú távon elkötelezett munkavállalóként lehet együtt dolgozni. Tudjuk, hogy az Y- és Z-generáció már egészen más időhorizontban gondolkodik. Nagyon fontos, hogy ezeket a generációkat is megfelelően tudjuk integrálni, és megtaláljuk azt a kihívást, ami motivációt és változatosságot jelent számukra. Kicsit különbözünk a legtöbb munkaadótól, hiszen a fiatalok több területen, akár több országban is kipróbálhatják magukat a vállalatcsoportunkon belül.

Annak ellenére, hogy egy professzionális vállalkozás vagyunk rendkívül családias a hangulat, odafigyelünk arra is, hogy az itt dolgozó kollégák megbecsültnek érezzék magukat. Cégünk a munkatársak részére a foglalkoztatás biztonságát, az elvárt teljesítményhez szükséges munkafeltételeket, versenyképes jövedelmet nyújt, perspektivikus karrierlehetőséget kínál beleértve a hatékony szervezeti keretet, valamint az emberi erőforrás fejlesztési és motivációs rendszert. Vállalatunk számára nagyon fontos a motivált munkavállaló, aki hosszú távra tervez, hiszen ez mindenki számára megnyugtató és előremutató.

Volt szükség külföldi munkaerő bevonására?

Magyar cégként elsősorban a magyar munkavállalókat keressük, valamint a környező országokból érkező határon túli magyarokkal is szívesen dolgozunk. Az idegen nyelv ismerete a vállalatnál viszonylag széles körű. Sok olyan kollégát integráltunk már, ahol speciális tudás megszerzésére volt szükség, és azt csak külföldön lehetett megszerezni. Finnországból, Olaszországból és Ausztriából érkező munkavállalóink is vannak. A vállalat vezetése, a HR-terület vezetői felkészültek arra, hogy más kultúrából érkező, idegen nyelven beszélő kollégák beilleszkedését segítsék a vállalaton belül és a társadalomban is. A norvégiai vállalatunknál a vegyes jelenlét a jellemző, hiszen vannak Norvégiában született norvég munkavállalók, vannak Kelet-Közép-Európából, Magyarországról vagy a Dél-Európából érkezők egyaránt. Ma összvállalati szinten több mint 600 munkatársat foglalkoztatunk, és tulajdonosként büszkén mondhatom, hogy vállalaton belül több külföldről érkezett munkavállalót is sikeren integráltunk csapatunkba, akiknek a szaktudása komoly érték számunkra.

A járvány lecsengése után fogják-e tartani a megnövekedett termelést, illetve meg tudják-e tartani az ebben az időszakban felvett munkatársakat?

Vállalatunk minden munkatársára hosszú távon számítunk. A higiéniai termékeinkre minden korábbinál nagyobb igény van egész kontinensünkön, és abban is biztos vagyok, hogy a COVID19 hosszú távon megváltoztatta a higiéniai szokásainkat.

A koronavírus-járvány kitörése óta az eddigi, átlagosan napi 2 millió tekercs gyártását 3 millióra emeltük. Papírtörlőből 20 százalékkal, papír zsebkendőből pedig 10 százalékkal emeltük a termelést, de a rendelésállomány egyes termékekből a háromszorosára nőtt a kiskereskedelmi láncoknál.

Egy átlagos évben - azt alapul véve, hogy egy magyar családban egy fő évi 9 kilogramm higiéniai papírterméket használ fel -, a cégcsoport 13 millió ember higiéniai papírszükségleteit elégítheti ki, így a nagyobb kereslet sem jelent gondot. A piac még jelentős fejlődési potenciállal rendelkezik, hiszen a magyar 9 kilogrammos adatnál például jóval magasabb a skandináv 23 kilogrammos átlag, de a nyugat-európai is 14 kilogrammal, Romániában és a Balkánon azonban alacsonyabb, 7-8 kilogramm között van az éves fogyasztás. Az idei termelés a Vajda-Papírnál várhatóan eléri a 800 millió tekercset, naponta több mint 100 kamionnyi terméket szállítanak el a telephelyeinkről. A magyar fogyasztók a Nielsen adatai szerint 2019-ben több mint 500 millió darab tekercset vásároltak a piackutató cég által felmért üzletekben. A megugró igényeket vállalatunk 100 százalékban ki tudja elégíteni, és természetesen ezt legfőképpen a dolgozóinknak köszönhetjük.

A másfél éve átadott korszerű technológiai felszerelésnek (dunaföldvári üzem) köszönhetően csökkent a cég munkaerőigénye?

Büszkén mondhatom, hogy a dunaföldvári üzem a világ egyik legmodernebb higiéniai-alappapír gyártó és feldolgozó üzeme, amely több mint 100 új munkahelyet biztosított a régióban. A gyár megépülésekor a technológiának megfelelően tervezték meg a létszámot is. Azóta újabb gépsorok kerültek telepítésre, de jelenleg is optimális létszámmal dolgozunk, ami a folyamatos termeléshez szükséges és elengedhetetlen.

Természetesen ebben az iparágban is lehetséges az optimalizálás és az automatizálás. Van olyan 130 méteres gépsorunk, amelyet négy kiváló szakember üzemeltet műszakonként. Ez egy egyszeri, nagyon komoly beruházás, amelynek egészen biztosan megtérülést kell hoznia azáltal, hogy kevesebb munkaerő-ráfordítással tudjuk üzemeltetni, és jóval nagyobb mennyiségű terméket vagyunk képesek előállítani, mint a korábbi technológiákkal.

Állandóan keressük a fejlődési lehetőségeket, így a dunaföldvári gyárunk mellé a közeljövőben egy termelési és feldolgozó kapacitásunkat megduplázó, új épületet tervezünk építeni. Jelenleg előkészítő mérnöki tevékenységek folynak a dunaföldvári második ütemmel kapcsolatban. A dunaföldvári üzem a második ütem megépülése után nagyjából 200 embernek ad majd munkát a régióban.

