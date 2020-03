Újabb magyar gyárban vezetnek be korlátozásokat a koronavírus miatt

A koronavírus terjedése miatt egyre több helyen lépnek életbe különleges intézkedések. A Magyar Suzuki Zrt.-nél például törölték a délutáni műszakot, és felfüggesztették a gyakornokok munkavégzését. A koronavírus terjedése miatt egyre több helyen lépnek életbe különleges intézkedések. Kedden a győri Audi-gyár bejelentette, a termelést péntekig fokozatosan leállítják, jövő hétfőtől pedig nem termel a hazai operáció.

A jelenlegi járványügyi helyzet és ennek következtében a magyar, valamint a külföldi kormányzati döntések a Magyar Suzuki Zrt. számára is új helyzetet teremtett.

Megalakult egy operatív törzs, amely folyamatosan azon dolgozik, hogy a munkatársaink egészségének védelmében - a körülmények függvényében - minden szükséges intézkedést meghozzon, illetve a gazdasági veszteségeket minimalizálja

- mondta a Portfolio-nak Bonnár-Csonka Zsuzsanna vállalati kommunikációs vezető, hozzátéve, hétfőtől az alábbi intézkedések léptek életbe:

A Magyar Suzuki Zrt. Szlovákiából nem indít buszjáratokat.

Termelés: délelőttös műszak indul, a délutános műszak törölve.

Budapestről a Magyar Suzuki Zrt. nem indít buszokat. Budapestről csak azon munkatársaink jöhetnek és állhatnak munkába, akik szokás szerint saját gépjárművel járnak dolgozni.

Gyakornokok munkavégzése felfüggesztve visszavonásig.

60 év feletti munkatársaik saját egészségük megóvása érdekében szintén nem állhatnak munkába.

Akinek a munkaköre engedi, az a kolléga home office-ból dolgozik.

Bonnár-Csonka Zsuzsanna elmondta, már hetekkel ezelőtt számos biztonsági intézkedést bevezettek, például márciustól töröltek minden külföldi üzleti utat, illetve olyan találkozót, amelyben más országból érkező partner is érintett lenne.

Külföldi üzleti partnereink nem léphetnek be a gyár területére. A belföldi üzleti partnereink csak akkor jöhetnek be, ha a látogatást megelőző két hétben nem jártak más országban. Erről az érkezőknek nyilatkozatot is kell tenniük. Ezen felül igyekszünk az üzleti partnereinkkel történő személyes találkozók számát minimalizálni. Arra ösztönözzük kollégáinkat, hogy telefonon vagy online intézzék a megbeszéléseiket

- mondta, hozzátéve, a vállalat területén eddig is lehetőséget biztosítottak kézfertőtlenítésre a munkatársak számára, de most a megszokott pontokon kívül számos további helyen is elérhetővé tették az antibakteriális kézfertőtlenítést. Megkerestük az Egis Gyógyszergyár Zrt.-t is, amely a Portfolio megkeresésére közölte, a vállalatnál követik és betartják a mindenkori hatósági egészségügyi előírásokat és ajánlásokat, az arra alkalmas munkakörökben ismert és bevált gyakorlat a home office és a távmunka, ezt most szélesebb körben alkalmazzák.

A koronavírusjárvány jelenleg nem okoz olyan fennakadást, amelyet ne tudnánk megoldani vagy áthidalni munkaszervezési módosításokkal

- írták.

Címlapkép: Getty Images