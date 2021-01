Új szakmája van a TV2 sztárjának: kétkezi munkából élne meg

Horváth Boldi úgy látja, érdemes az életben több lábon is állni: a zenész éppen ezért nemrégiben villanyszerelő képesítést szerzett. Mint mondta, megelégelte, hogy télen tétlenül piheni ki a nyári fellépéseket. A Sztárban Sztár című műsorban is feltűnt énekes olyan szakmát keresett, ahol elég jól lehet keresni, és lehetőleg ne legyen köze a zeneiparhoz. Annyi biztos, ha új szakmájában helyezkedne el, nem lenne üresjárat a melóban.

Érdemes egy embernek több lábon állnia - vallja Horváth Boldi, aki nem elégszik meg a jelen sikereivel, már most szeretné, ha a jövője is biztonságban lenne. A Kelemen Kabátban frontembere, aki a TV2 Sztárban Sztár című műsorűában is feltűnt január végén szerezte meg a bizonyítványát: villanyszerelő szakképesítést kapott. Az is kiderült, nem a Covid-19 volt a fő indok arra, hogy új dologba kezdett.

Az egésznek a kiinduló gondolata az volt, hogy a zenészek úgy élnek, hogy májustól novemberig jól keresnek, utána pedig körülbelül semmit

- mesélte Boldi a Mokkában. Elárulta, megelégelte, hogy télen tétlenül piheni ki a nyári fellépéseket, ezért határozta el, hogy elsajátít egy olyan foglalkozást, amit egész évben űzhet. Arról is beszélt, miért pont a villanyszerelésre esett a választása.

Amennyire a zenében és az alkotói tevékenységemet illetően próbálom hitelesen és az anyagiaktól függetlenül meghozni a döntések nagy részét, úgy itt az egyik fő szempont az volt, hogy egy olyan szakmát válasszak, amivel elég jól lehet keresni. A másik szempont pedig, hogy valami teljesen mást csináljak. Az építőipar talán a legtávolabb van a szórakoztatóipartól.

Leszögezte, hogy jelenleg annyi munkája van zenészként, hogy nehéz lesz beiktatnia az új munkáját a hétköznapjaiba. Pedig a tanulási folyamat nem fejeződött be azzal, hogy megkaparintotta a papírját, rengeteg tapasztalatot kell még szereznie, hogy profi szakembernek hívhassa magát.

Elsősorban azért indultam el ezen az úton is, hogy a hivatásomban mégjobb tudjak lenni, illetve hogy legyen döntési lehetőségem 5-10-20 év múlva is. A poén, hogy a hivatásommal kapcsolatban közben annyi munkám lett, hogy nagyon nehéz lesz a villanyt is èpíteni, de van B opció ezért 100%-ban a szívemből jön minden amit tőlem kaptok tv-ben, streamen vagy a rádióban

Meló itt is lenne bőven

Nem véletlen tehát, hogy Boldi az építőiparban is el akar helyezkedni: annyi biztos, a villanyszerelőknek nincs olyan üresjárat, mint a zenészek esetében. Augusztusban írt arról a Pénzcentrum, hogy átlagban 119 napot kell várni egy építőipari szakember megkeresése után a munka megkezdésére, az adat a szakemberhiány csökkenésére utal, ugyanis a koronavírus-járvány kitörése előtt még 135 nap volt az átlagos várakozási idő. Egy országos felmérés szerint a leghamarabb a kőművesekre lehet számítani, ők átlagosan 88 nap múlva veszik fel a munkát,

a villanyszerelők viszont csak a megkeresés után átlagosan 130 nappal érkeznek.

A legkevesebbet, 86 napot Tolna megyében kellett várni egy mesterre, Zala megyében a megkeresés után 96 nappal indulhat a munka. Az ország másik végén viszont kétszer ennyit is várni kell: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 165, Békés megyében 145, Vas megyében pedig 134 napot.

