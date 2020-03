Tömegek veszítik el a munkájukat a járvány miatt: ez maradt a munkavállalók egyik esélye

A jelenlegi krízis helyzetben egy rendezvényszervező cég tulajdonosai elindítottak egy társadalmi célú mozgalmat és kidolgoztak egy lehetséges megoldást a munkavállalók megsegítésére. Az elmúlt hetekben nagy erőkkel dolgoztak saját cégünk és munkatársaink megmentéséért. A válságtervünk kidolgozása mellett fogtak bele egy másokat is megsegítő projektbe: a “B" tervbe.

A Koronavírus által kialakult helyzetben, a gyors reagálásnak köszönhetően, a csapat létrehozott egy mozgalmat - karitatív módon - amelynek célja a rendezvény, konferencia, vendéglátás, szórakoztatás és turisztikai szektorban hirtelen munka nélkül maradt értékes munkaerő azonnali segítése, valamint azon szektorok segítése, ahol most kiemelten nagy szükség van a munkaerőre.

Az elmúlt napokban folyamatosan kommunikáltak a szervezők olyan bajba jutott cégek tulajdonosaival, akik a jelenlegi helyzetben olyan döntésre kényszerülnek, hogy el kell küldeniük az alkalmazottjaikat. Az elküldött alkalmazottakkal felvették a kapcsolatot.



“A célunk az, hogy segíteni tudjunk a dolgozni akaró embereknek, valamint, hogy segíteni tudjunk a munkaerőhiányban lévő intézményeknek, vállalatoknak, tehát, hogy összefogva átvészeljük ezt a nehéz időszakot."

A fő cél, hogy a munka nélkül maradt kollégák a lehető leghamarabb munkát találjanak, ezzel folytonosan biztosítani tudják a megélhetésüket, és biztosítani tudjanak munkafolyamatokat az arra szükséges helyeken. Akár az is megoldás lehet, ha átmeneti időre sikerül nekik munkát találni, ami adott esetben segítség lehet egy intézmény, vagy egy vállalat számára is az aktuálisan feltorlódott feladatok kezelésében, valamint akár amiatt is, mert esetleg számos munkatársnak most határozatlan ideig otthon kell maradniuk a gyermekeikkel. A határozatlan idejű helyettesítés is megoldás lehet mindkét fél számára.

Szeretnék megtalálni azokat a nagyvállalatokat, intézményeket, szervezeteket, ahol azonnali munkaerőre van szükség. Elsőként a Magyar Honvédséggel jött létre egy együttműködés és általuk, a mozgalom szervezői fel tudják ajánlani az első kézzelfogható segítséget/munkahelyet a bajba jutottak számára.

Azóta több vállalat is csatlakozott vagy érdeklődik a mozgalom iránt - akiknek árufeltöltésben, étel kiszállításban, stb. kellhet segítség - azaz készen áll fogadni munkavállalókat és számukra munkahelyet biztosítani. A projekt hatalmas segítséget kapott a Blue Colibri App magyar startup-tól a felület hatékony kezelésére. A Blue Colibri a vállalati környezetben segít gyors, hatékony, mérhető kapcsolatot tartani a munkavállalókkal akár mobil telefonon, akár desktopokon. A vállalati belső kommunikációs rendszer segít az azonnali tájékoztatásban, a szükséges információk hozzáférésében, a vállalati közösségi élet támogatásában, továbbá a munkavállalók betanításában, oktatásában, illetve a visszajelzések kezelésében. És ugyanígy segítségünkre jelentkezett a vendeglista.hu csapata, aki az általuk működtetett regisztrációs rendszert ajánlották fel a projekt számára ellenérték nélkül.

Rendszerükkel a B terv-ben gondolkodó közösségnek szeretnének a szervezők segíteni, abban hogy napi szinten tájékozódhassanak a lehetőségekről, informálódjanak a kialakult helyzetről.

Gyakorlatilag a munkaerő túlkínálatot elvezetjük oda, ahol éppen nagy szükség van a munkaerőre!

A Friends Club Hungary csapata közvetlen kapcsolatban áll, és könnyen eléri a saját szektoruk szereplőit, akiknél ezt a bizonyos drámai hatását kifejtette a krízishelyzet. Elsődleges célként tűzték ki, hogy az érintetteknek folyamatosan eljuttassák az újabb és újabb munkalehetőségeket, a munkahelyekhez pedig eljuttassák a munkaerőt.

Címlapkép: Getty Images