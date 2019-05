Több tízmilliót kereshetsz pályamunkásként az F1-ben: így lehet bekerülni

Elképesztő összegeket keres egy átlagos Forma-1-es dolgozó. A magas fizetések érthetőek, a munkaterhelés ugyanis nagyon nagy, ez pedig magas fluktuációhoz vezet. A gyakori távozások miatt így a sportágban való elhelyezkedés nem lehetetlen - de nem is annyira egyszerű.

Közel duplájára nőtt a Forma-1-es dolgozók bére 2007 és 2017 között, a pilótákéval nem számolva - írja a Blikk a brit csapatok pénzügyi beszámolóira hivatkozva. Ez azt jelenti, hogy tavalyelőtt átlagosan 19,78 milliárd forintot fizettek ki a csapatok bérköltségekre (de a világbajnok Mercedes például 32 milliárd forintot),

az éves átlagfizetés pedig 31,8 millió forintra nőtt.

2017-ben átlagosan 620 ember dolgozott egy istállónál, 10 évvel ezelőtt csak 512. Azaz a jobb eredményeket a személyi állomány növelésével kívánják elérni a csapatok. A legkevesebbet egyébként a Renault istálló költötte a bérekre: ők "csak" 2,1 milliárd forintit).

Ezek ugyanakkor átlagos adatok: ez magában foglal minden egyes munkakört, leszámítva a pilótákat - ők jellemzően több százmillió forintot keresnek évente. A lap azonban korábban is megírta, hogy mennyit keresnek pozíciónként a dolgozók. Eszerint a kerékcserét végző "pisztolyosok", akik kilazítják az anyákat, 846 ezer forintot kerestek futamonként 2016-ban. Azaz mindössze kb. heti 6-8 másodperces munkával majdnem egymillió forintot kerestek. A kerekcserét végző munkatársak bére 282 ezer forint volt futamonként.

A nyalókás ember, aki az autót elindítja a boxutcából, 226 ezer forintért emelgeti a kis lapátját, az autóemelők 423 ezer forintot keresnek futamonként, de a tűzoltőkészülék-kezelőknek 113 ezer forint a jussuk minden egyes versenyért. Legjobban persze a mérnökök keresnek egy csapatnál - az ő fizetésük több millió forint. A fentiek mellett persze járnak a prémiumok is, ha a csapat jól teljesít.

(Rém)álommeló

Azt fontos hozzátenni, hogy mindez szépnek tűnik, de mindezért nagy teljesítményt kell letenniük az asztalra: egy átlagos kerékcsere a Forma-1-ben ma már 2 másodperc alatt történik meg. A szerelőknek ráadásul nem csak profiknak kell lenniük, hanem stressztűrő képességüknek is magasnak kell lennie, hiszen egy kétórás versenyt nem lehet adrenalin nélkül végigülni. Arról nem is beszélve, hogy nem csak a versenynapokon, de hétközben is rengeteg dolga akad a szerelőknek, hiszen ők rakják össze és készítik fel az autót a versenyekre.

Továbbá a szerelőknek el kell viselniük a családjuktól való távolságot: a kéthetente lezajló versenyhétvégék közti időszak a felkészüléssel és utazással telik, mindössze 2-3 hónap szabadideje van a szerelőknek, amit egy helyben töltenek - de akkor pedig a felkészülésben és az új autó előkészítésén dolgoznak.

Greg Baker, aki több csapatban is megfordult szerelőként, 2015-ben a Lotus főmérnökeként nyilatkozta, hogy a munka gyakorlatilag folyamatos: a versenyhétvégék között akkor a hajtás, hogy nem sok idő van alvásra - írta anno az M4sport. Ráadásul régen ez még rosszabb volt, az FIA ugyanis olyna új szabályozást léptetett életbe, amely nem teszi lehetővé a szerelők és munkatársak túlterhelését.

A parc fermé szabályok komoly változást jelentenek. Pár éve csütörtökön megérkeztünk, és gyakorlatilag megállás nélkül dolgoztunk vasárnap estig. Nagyon sok motorcsere volt, ráadásul még a harmadik autóval is foglalkoznunk kellett. Most minden sokkal szabályozottabb. És legalább így már végre alhatunk is egy keveset.

Nem véletlen a mérnök szerint, hogy a futam alatti vágóképeken alvó szerelőket láthatunk: hiszen a verseny előtt alig volt megállás, ráadásul a futam leintése sem jelenti a munka végét:

A verseny után vasárnap még úgy nyolc óra munka vár ránk. Eléggé szétbontjuk az autókat, hiszen minden visszamegy a gyárba.. És ahhoz, hogy szétszereld a kocsikat, több óra munkára van szükség.

Sokan álmodnak róla, hogy bekerüljenek - sokaknak rémálom lesz a munka

A fent említett okok miatt nagyon sokan hagyják el a pályát - sőt, az a legritkább, ha valaki egész pályafutását itt tölti. A stáb nagy részére jellemző a hangulatingadozás, korai kiégés és válás, emiatt a fluktuáció is nagy ezekben a pozíciókban. Mivel azonban egy csapat átlagosan 600 dolgozót alkalmaz, a sport pedig világszerte népszerű, többszörös a túljelentkezés.

A bekerülés feltétele nem csak az, hogy valaki műszaki végzettséggel rendelkezzen, de az istállók leginkább a legjobb egyetemek legjobb műszaki, informatikai végzettségű dolgozóira vadásznak, ha pedig valaki szerelőnek jelentkezne, ott előfeltétel a kiemelkedő szakmai múlt - jellemzően más technikai sportok területen szerzett több éves tapasztalattal.

Az istállók egyébként weboldalaikon folyamatosan hirdetnek álláslehetőségeket, így a nagymúltú (de szerény jelenű) Williams istállónál 13 pozíció is nyitva van. A jobinf1.com nevű oldal pedig hasznos tippeket is ad azoknak, akik a Forma-1-ben kívánnak elhelyezkedni:

Tudd, pontosan mi is akarsz lenni, és képezd magad célirányosan

Mélyülj el a motorsportokban, szerezz elméleti ismereteket

Használd a hátsóajtót - dolgozz előbb a csapatok beszállítóinak

Szerezz tapasztalatot alacsonyabb szériákban

Soha ne add fel - ez elég beszédes.

Új lehetőségként merültek fel az ösztöndíjprogramok is, amelyekkel kezdetben csak mint gyakornok dolgoznak a fiatalok az istállónál. Ha azonban a munkájukra igényt tartanak, könnyen kerülhetnek be teljesállásba is. Hasonló megoldás lehet az önkénteskedés, akár alacsonyabb presztízsű versenysportokban is.