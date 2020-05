Több ezer magyar munkavállaló kap levelet a NAV-tól: súlyos dolgok derülhetnek ki

Csaknem kétezer munkavállaló kapott figyelemfelhívó levelet az adóhivataltól. Arról értesítették őket, hogy munkaadójuk egyáltalán nem, vagy nem helytállóan jelentette be őket.

A hatóság azokat a dolgozókat értesíti, akiket közvetlenül érint a munkaadó törvénysértése. Adóhivatali levelet így például akkor kézbesítenek az alkalmazottnak, ha a munkáltató egyáltalán nem jelentette be, vagy ha a fizetéséről és a tőle levont adóról a vállalkozás helytelen információt közölt, de akár akkor is, ha a munkaadótól nem érkezett bevallás az érintett dolgozó után - számol be a Magyar Nemzet.

