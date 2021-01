Szülők, figyelem! Lépni kell, ha még az oviban akarjátok tartani a gyereket

A jelenlegi szabályok szerint 2021-ben is minden hatéves iskolaéretté válik, azonban ha valaki nem szeretné, hogy gyereke szeptemberben az iskolában kezdjen, kérelmet kell beadnia. A 2021/2022-es tanévre vonatkozóan már elérhetőek a kitöltendő űrlapok.

Egy tavaly előtti törvénymódosítás elvette a szülőktől és óvodáktól a jogot, hogy maguk döntsenek arról, hogy még egy évet az óvodában tartják-e a hatéves gyereküket. A jogkört az Oktatási Hivatal kapta, amely - egyes esetekben a pedagógiai szakszolgálat véleménye alapján - dönt a további egy év óvodára vonatkozó szülői kérvényekről.

A kérelemben bármilyen releváns ok, körülmény, állapot, tény megfogalmazható, amely alátámasztja az iskolakezdés halasztását - emlékeztet az Eduline. Bármilyen lényegesnek tartott dokumentum mellékelhető, akár beszerezhetőek az óvodától a gyerekek fejlődését nyomon követő papírok és ezek is csatolhatóak.

A 2021/2022-es tanévre - a 2014. szeptember 1-je és 2015. augusztus 31-e között született gyerekekre vonatkozóan - január 15-ig kell benyújtani a kérelmet, amelyet az OH oldaláról lehet letölteni. A kitöltésre ügyfélkapun keresztül és papír alapon is van lehetőség. Ebben rögzíteni kell a gyerek adatait, a szülő/gyám adatait, a gyerek jelenlegi jogviszonyát, illetve a kérelem részletes indoklását. Továbbá lehetőségetek van dokumentumok csatolására. Ahhoz, hogy a kérelem érvényes legyen, a dokumentum alján jelölni kell a beleegyezést is.

Az adatok beírása után a rendszer rögtön jelzi, ha valamely kötelezően kitöltendő mezőt elfelejtettetek volna kitölteni. Ha mindent készen van, a Kérelem letöltése gombra kattintva tudjátok a kérvényt megtekinteni, majd kinyomtatni (ha a postán külditek el). Az OH arra is felhívja a figyelmet, hogy a dokumentumot alá kell írni és úgy kell elküldeni az Oktatási Hivatal címére - a mellékletekkel együtt.

