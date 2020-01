Szakértői tippek: így válassz sulit a saját gyerekednek

Tavaly a középiskolai felvételit 81759 nyolcadikos, 8340 hatodikos és 5230 negyedikes írta meg, hasonlóan sokan készültek idén is erre a megmérettetésre, amire szombaton került sor. Ezt követően a szülőknek és diákoknak meg kell jelölniük, hogy melyik a preferált középiskola, mit írnak a jelentkezési lapon az első helyre. Szakértők most szülői tapasztalatok alapján készítettek egy összeállítást: vajon milyen szempontok mentén érdemes kiválasztani, hogy hol tanuljon tovább a gyerek?

Érdeklődés, eredmény

Reál vagy humán beállítottságú, a természettudományok, a művészetek vagy a sport érdekli? Az érdeklődési kör mellett a tanulmányi eredmények is szűkítik a lehetőségeket - sajnos hármas-négyes eredményekkel sok iskola kiesik a listából - írja közleménükben a K&H pénzügyi vetélkedőjének szakértői.

Nyílt napok

A legtöbb intézmény nyílt napokon mutatja be mindennapjait, ekkor lehet megnézni a tantermeket, be lehet ülni pár tanórára, meg lehet ismerkedni az iskola oktatási módszereivel és iskolán kívüli tevékenységeivel. "Ilyenkor körbe lehet járni az iskolát is, meg lehet tudni akár a faliújságokról, akár a tanároktól, milyen versenyekre szoktak nevezni a diákok - hogy csak a tanulmányi versenyek vannak előtérben, vagy a tudásátadást jelentő versenyek is jelen vannak-e az iskola életében. A hat- és nyolcosztályos középiskolákba a legnagyobb a túljelentkezés, hogy pontosan melyik intézménybe mekkora, azt az Oktatási Hivatal honlapján lehet megkeresni.

Felkészülés

A korábbi évek összes felvételije megtalálható az oktatas.hu oldalon. Érdemes ezeket időre megcsináltatni, a feladattípusokat begyakoroltatni a gyerekekkel, hiszen így lehet rutint szerezni. A felvételi tesztben vannak kompetenciát, gondolkodást tesztelő feladatok - éppen ezért a K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő feladatai is sokat segítenek abban, hogy akár a felvételin nélkülözhetetlen készségeket játékos módon sajátítsák el a gyerekek. A korábbi évek tesztjeit látva, sok olyan feladat lehet, melyben jól hasznosíthatók a vetélkedőn tanultak, hiszen matematikából a tanultak mellett a tanulók problémamegoldó képességeit is nézik.

Mit várunk?

Milyen jellegű tudást, milyen formában adjon át, milyen szellemben nevelje a gyerekeket? Ha egyes készségek elsajátítását nélkülözhetetlennek tartunk a sikeres élethez, akkor ennek szilárd alapjait már az iskolás években le kell tenni. Ilyenek lehetnek az iskolai keretek között zajló gyakorlati oktatások, az egészségügyi ismeretek, a pénzügyi edukáció, a környezet védelmét célzó ismeretek átadása, az iskolai szakkörök, prevenciós foglalkozások. Érdemes utánajárni, hogy ezekre a tényezőkre mennyire nyitott az iskola.

Versenyistálló vagy normális mennyiségű iskolai verseny

Bírja a gyerek a versengést, a kihívásokat, a megmérettetést? Minden versenyen el kell indulni vagy a gyerek választhat érdeklődési körének megfelelően? Ezt a kérdést mindenképp fel kell tenniük a szülőknek. Az iskola tanterve további kérdésekre is választ adhat: kiderülhetnek belőle az osztálylétszámok, a kompetenciamérések eredményei, a nyelvoktatás szintje és intenzitása.

A fentieket érdemes minden iskolaválasztás előtt álló gyereknek és szüleiknek meggondolni - ezt javasolják azok a szülők, akiknek gyereke már túl van ezen a fontos megmérettetésen.

