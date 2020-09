Súlyos bejelentés: Liptai Claudia is elkapta a koronavírust + videó

Liptai Claudia is elkapta a koronavírust. Erről ő maga számolt be hivatalos Instagram-oldalán; mint elmondta, tünetei nincsenek, így meg is lepődött a diagnózison. Egyre több közszereplőről derül ki egyébként, hogy pozitív lett a COVID-19 vírusfetőzés jelenlétét kimutató PCR-tesztje, ma például Polyák Lilla színművész is erről adott tájékoztatást, nála tünetek is jelentkeznek.

Íme Liptai Claudia bejelentése:



