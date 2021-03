Sosem szabadulunk a home office-ból? Így látják a helyzetet az IT-cégek

A koronavírus-járvány miatt Magyarországon ismét korlátozásokat vezettek be és százezrek váltottak újra "home office" üzemmódba. Az átoltottság folyamatos növekedésével kérdéses, hogy a home office mennyiben marad egyáltalán a dolgozók életének része, de a legtöbb jel arra utal, hogy hetente néhány napban biztosan.

A McKinsey tanácsadócég kétezer feladatot és nyolcszáz foglalkozást elemző tanulmányából kiderült, hogy a világ munkaerejének több mint 20 százaléka képes ugyanolyan hatékonyan otthonról dolgozni a hét 3-5 napján, mint irodából. A tanulmány szerint az üzleti szolgáltatási és az informatikai iparágak kifejezetten nagy potenciállal rendelkeznek, hiszen ezekben az alkalmazottak idejük több mint felét olyan tevékenységgel töltik, amelyeket távmunkában is hatékonyan lehet elvégezni.

A motivációs problémák régóta ismertek

2010 és 2015 között a Harvard Business Review több mint 20.000 alkalmazottat és több mint 50 nagyvállalatot vizsgált meg világszerte, és kísérleteket végzett annak kiderítésére, hogy mi motiválja az embereket. Az otthon dolgozók motivációjának vizsgálata során kiderült, hogy amikor az embereknek nem volt lehetőségük önállóan eldönteni azt, hogy otthonról vagy az irodában dolgoznak, az általános motiváció 17 ponttal esett vissza.

Az ABBYY, egy 14 országban jelenlévő és magyar kutató-fejlesztő irodával is rendelkező IT-vállalat kutatásából az is kiderült, hogy a 18-34 és 35-54 év közöttiek számára jelentős kihívást jelentett az is, hogy "otthon elszigetelten érzik magukat" (a megkérdezettek 27 és 28%-a mondta ezt). Mindez azt mutatja, hogy az üzleti vezetőknek nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a távoli munkaerő közösségének építésére, valamint a mentális jóllétet javító megoldásokra és a stresszel kapcsolatos párbeszéd beindítására.

Az IT-cégek számára persze könnyebb volt távmunkára váltani, mivel sok technológiai problémát gyorsabban oldottak meg, mint mások, de az otthoni munkavégzés sokak számára így is nehézséget jelenthet: romlik a munka-magánélet egyensúly, hiányoznak a személyes visszajelzések, valamint egyéb zavaró tényezők is csökkenthetik a produktivitást. A jó hír azonban az, hogy az IT-vezetők általában empatikusak és megértőek ezekkel a gondokkal kapcsolatban.



Az ABBYY felsővezetése például rendszeres, laza online megbeszéléseket vezetett be, amelyeken bárki részt vehet és elmondhatja véleményét. Továbbá magyarországi vezetőjük, Máhr Tamás elmondta, hogy helyi szinten naponta online kávészüneteket tartanak angol és magyar nyelven és online gaming-estéket is rendeznek a kollégáknak. Máhr Tamás szerint a legfontosabb dolog, amit a munkáltatók tehetnek, az, hogy igyekeznek a folyamatokat a lehető legszemélyesebbé tenni és vigyázni a dolgozók mentális egészségére:

A jelenlegi helyzetben a pozitív megerősítés és a kommunikáció életben tartása a legfontosabb feladatom IT-vezetőként, emellett online mentálhigiénés foglalkozást is biztosítunk a munkatársainknak, ha szükségük van rá

- jelentette ki. Szakértők szerint fontos, hogy ha otthonról dolgozunk, szabjunk határokat. Azok az emberek, akik évek óta otthonról dolgoznak, általában mentális kerítéseket építenek alkalmazotti- és egyéb szerepeik között, határokat és rituálékat teremtenek, például otthoni irodát alakítanak ki vagy elegánsan felöltöznek a munkához.

Nincs olyan ember, aki távmunka során ne szembesülne nehézségekkel.

A sikeres és hatékony távmunka mind a munkáltató, mind a munkavállaló erőfeszítéseinek eredménye. A vezetőkkel és csapattársakkal történő formális és informális kommunikáció fenntartása kulcsfontosságú, főleg akkor, ha nemzetközi csapatról van szó.

Címlapkép: Getty Images