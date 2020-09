Sosem késő karriert váltani: ezeket a munkákat végezheted otthonról

A járvány nem csak a munkavégzés körülményein, a munkáltatók hozzáállásán változtatott a távmunkát illetően, hanem a dolgozók szemléletét is megváltoztatta a home office kapcsán. Sokan fontolgatják most a karrierváltást is, akár kényszerből, akár a járvány alatt gyűjtött tapasztalatok hatására. Miért ne lehetne olyan foglalkozásra váltani, amely otthonról is végezhető, és nem fenyegeti egy újabb krízis? A Pénzcentrum összegyűjtötte azokat a munkákat, amelyek otthonról végezhetők.



Már a koronavírus járvány előtt egyre fontosabbá vált a munkavállalók számára a rugalmasság, és a távmunka lehetősége. Tavaly ősszel a Big Office Day konferencián bemutatott hazai kutatás szerint amellett, hogy a megkérdezett munkavállalók közel negyede (24%) hatékony megoldásnak tartotta, ha az otthonról történő munkavégzés miatt nem járnak be minden nap, a dolgozók harmada akár a fizetéscsökkentést is vállalta volna heti egy nap otthoni munkavégzésért cserébe. Minden ötödik munkavállaló pedig már nem is ment volna olyan céghez, ahol nem biztosított a home office lehetősége.

Aki pedig most gondolkodik karrier- vagy munkahelyváltáson gondolkodik, annak pláne fontos lesz, van-e lehetőség távmunkára.

A járvány pedig még inkább átrajzolta a dolgozók prioritásait azzal kapcsolatban, milyen az ideális munkahely, munkavégzés számukra. Egyrészt sokan, akikben korábban fel sem merült, hogy a munkájukat részben vagy egészében végezhetnék otthonról is, most nem csak lehetőséget kaptak a próbára, hanem bizonyítékot is, hogy működhet.

Másrészt feltehetően rengetegen gondolkodtak el azon, hogy mennyiben védettek egy hasonló krízis esetén egy olyan munkakörben, amelyet képtelenség otthonról végezni. A biztonság - hogy az állásuk nincs veszélyben - rettentően felértékelődött ebben a helyzetben.

Harmadrészt pedig rengeteg munkavállaló veszítette el idén a munkáját a járvány miatt, akik közül sokan bizonytalan ideig nem is tudnak a szakmájukban dolgozni. Bennük is felmerülhetett a karrierváltás lehetősége, egy a járványnak kevésbé kitett állás megtalálása.

Karrierváltás távmunkára



Már a járvány előtt is számos olyan munkakör létezett, melyet otthonról végezhettek a dolgozók, azonban a pandémia hatására Magyarországon is bővült ezeknek a lehetőségeknek a köre. Feltételezhetően a járvány lecsengését követően is sok ilyen lehetőség megmarad a jövőben is. A Pénzcentrum összegyűjtötte, mely munkák végezhetők jelenleg is otthonról. Karrierváltásban gondolkodóknak érdemes elgondolkodni ezeken az opciókon.

Könyvelő

Ahhoz, hogy valaki otthonról tudjon könyvelői munkát végezni, elsősorban a megfelelő képesítésre van szükség. Azonban ez nem elég: a vállalkozói életforma ugyanis nem való mindenkinek, és ehhez is szükségesek a megfelelő ismeretek. Ezen túlmenően szükség lesz a megfelelő szoftverek beszerzésére, a vállalkozás indításhoz szükséges tőkére és egy dolgozószobára, vagy legalább munkaállomásra is.

Fordító

A fordító munkakörhöz sem árt a megfelelő végzettség, referencia, ha valaki szabadúszóként otthonról szeretné ezt a munkát végezni, viszont a magas szintű nyelvtudás az, ami elengedhetetlen. Fordítóként a munkáit elvégezheti a dolgozó online, otthonról úgy, hogy nem kell személyesen találkoznia az ügyfelekkel, viszont ha nem alkalmazott, nincsen fix havi fizetés sem: amennyi munkát vállal, annak megfelelően számíthat bevételre. Aki ezt választja, annak számolnia kell ezzel.

Webfejlesztő, programozó

Az IT munkáknak jelentős része otthonról, akár szabadúszóként akár alkalmazottként is végezhető. Ami elengedhetetlen hozzá, az a szakmai ismeret. Természetesen az sem árt, ha megvannak az ehhez szükségei technikai eszközök is. Amikor karrierváltásról esik szó, megkerülhetetlen az IT terület: rengetegen ebben látják a biztos fizetést, amire jelenlegi szakmájukban nem számíthatnak.

Viszont még mielőtt valaki komolyan elkötelezné magát, és milliós tanfolyamokra, képzésekre fizetne be, érdemes előbb akár az online tesztek alapján, akár egy rövidebb tanfolyam útján megbizonyosodni, valóban neki való-e ez a szakma. Megvan a kockázata, hogy nincs a programozáshoz affinitása, vagy maga a munkavégzés monotonitása, kihívásai nem neki valók.

Social media manager

Manapság kevés olyan sikeres cég van, aki nem képviselteti magát a közösségi médiában, azonban ezeknek a felületeknek a felfutása, illetve megszaporodása azt eredményezte, hogy külön munkakört kellett létrehozni a kezelésükre. Ez jó hír azok számára, akik otthonosan mozognak ezeken a platformokon, ismerik az aktuális trendeket, jó a szövegalkotási készségük és rendelkeznek marketinges vénával.

Mindehhez pedig nem kell egy irodába bejárni: otthonról is pont ugyanúgy végezhető, a kapcsolattartás pedig megoldható videochaten, mailben, vagy telefonon. Az is biztos, hogy a közösségi média felületek nem fognak egyik napról a másikra kimenni a divatból: aki úgy hiszi, sikeres lenne ezen a területen, belevághat anélkül, hogy attól kéne tartania, a szakmának nincs jövője.

Adatrögzítő

Ez a munkakör nem igényel feltétlenül magas végzettséget, inkább az egyéni készségek jelenthetnek előnyt, például ha valaki tud gyorsírni (bár rövid tanfolyam keretében ez elsajátítható). Sok más távmunkával ellentétben ez a munka járhat fix fizetéssel, azonban a monotonitástűrés elengedhetetlen tulajdonság ahhoz, hogy valaki sokáig tudja végezni.

Influenszer, blogger, vlogger

Az influenszerek korát éljük, mikor már az óvodás gyerekek is inkább vloggerkedésből keresnék a kenyerüket, és már nem kukásautót szeretnének vezetni. Azonban pont ezért hatalmas a "tömeg", amiből ki kell tűnni, és a látszattal ellentétben keményen kell dolgozni a sikerért. Az rettentő ritka, hogy valaki rövid időn belül nagy népszerűségre és akkora bevételre tegyen szert ezáltal havi szinten, ami elég a megélhetéshez.

Viszont ha valaki karriert váltana - és hosszú távon gondolkodik - valamint nem áll távol tőle az influenszer-létforma, akkor érdemes belevágni. Bármilyen tartalmat is gyártson az ember - sminkvideók, vegán anyaság blog, TikTok terméktesztek - az eladhatóság azon múlik, mennyi energiát képes belefektetni magába a tartalomgyártásba és önmaga képzésébe.

Online oktató

Már a járvány előtt sem volt ritka, hogy magánórákat a neten tartson valaki, azonban a járvány miatt ez a lehetőség felértékelődött: nagyobb teher nehezedett a tanárokra, diákokra, szülőkre, és segítségért sokan fordultak interneten keresztül olyanokhoz, akik vállaltak korrepetálást.

Ehhez nem is szükséges tanári képesítés, hiszen rengeteg diák is vállal korrepetálást fiatalabbaknak. Sőt nem is kell csak iskolai keretekben, diákok segítésében gondolkodni: a felnőttek képzésére is egyre nagyobb az igény, és lehetséges, hogy valakinek éppen a te szaktudásodra van szüksége.

Az online oktatás végezhető otthonról, rendszeres bevételhez az a fontos, hogy ki tudj alakítani egy ügyfélkört - mindig ez a nehéz része. Ha ezt valóban főállásként és nem csak mellékesként szeretnéd végezni, akkor érdemes felmérni, hogy mekkora igény lenne a tevékenységedre, és hogyan tudnál eljutni minél több emberhez.

Webshop üzemeltető

Ismét csak a járvány hatására erősödött meg az online kereskedelem szerepe, és sok kiskereskedő, akinek boltja volt tönkre is ment, mert senki sem tért be az üzletébe. Sokaknak akkor nem volt lehetőségük átállni online kereskedelemre. Egy webshop üzemeltetéséhez nem szükséges, hogy legyen fizikai boltja legyen valakinek.

Ami kell: egy megfelelően működő weboldal, egy hely, ahol raktározhatja az árukészletet, és tőke, amiből finanszírozza a kiadásokat. Tehát webshopot indítani nagyon nehéz a nulláról, akkor érdemes belevágni, hogyha van egy kis összeg, amit az elején bele lehet fektetni.

Nyilván a kereskedelmi tapasztalat sem minden, és egész máshogy kell értékesíteni online, mint egy fizikai boltban. Így ha ebben valakinek nincs tapasztalata, érdemes előbb képeznie magát, hogyan kell felépíteni egy sikeres webshopot.

Kézműves



A 21. század egyik legkedveltebb címkéje lett a termékek esetében a "kézműves" vevői oldalról. Nem csak kézműves szappan létezik már, vagy csoki, hanem van kézműves beton, hamburger, sör, ékszer, ruha, bögre, stb. lényegében bármi. A kistermelői lekvárok, chiliszószok, savanyúságok, stb. szintén nagyon népszerűek manapság.

Hogyha van egy titkos aprósüti recepted, ami díjakat nyerhetne, isteni az almás csipkebogyólekvárod, hobbiból eddig is öntöttél otthon gyertyákat, varrtál táskákat, vagy bármit kreatívkodtál, érdemes elgondolkodni, lehet-e erre vállalkozást építeni. Otthonról dolgoznál? Találd ki a legújabb kézműves sikerterméket, fogj bele a gyártásba, találj/teremts piacot.

Mit veszíthetsz, ha megpróbálod?

Címlapkép: Getty Images