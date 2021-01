Sokan nem is hallottak még ezekről a munkahelyi támogatásokról: neked is járhat

Egy az európai lakosság körében végzett felmérés szerint az 50 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató vállalkozásoknál dolgozók általánosságban kevesebb munkáltatói támogatást igényelnek a távmunkához, mint a nagyobb vállalatoknál dolgozó társaik. Az érzelmi vagy pszichológiai támogatás azonban kivételt jelent.

A COVID-19 világjárvány rengeteg vállalatot negatívan érintett, de a legjobban a kisvállalkozások szenvedték meg a hatásait. Amint az több kutatásból is kiderül, egyes országokban a kisvállalkozások akár 90%-át is negatívan érintette a világjárvány, ami többek között a termelés, az értékesítés és a bevételek visszaesése, vagy akár végleges megszűnés formájában nyilvánult meg.

Az, hogy az alkalmazottak hogyan birkóznak meg ezekkel a kihívásokkal, az egész üzletmenetre komoly hatással lehet a tucatnyi vagy annál is kevesebb alkalmazottat foglalkoztató vállalkozásoknál. Éppen ezért fontos, hogy a vezetők odafigyeljenek arra, hogyan érzik magukat az alkalmazottak, és hogy milyen következményekkel járhat mindez az üzletmenet szempontjából.

A támogatási elvárások tekintetében némi különbség mutatkozik a szociális támogatások és egyéb juttatások - például az internet- és a telefonköltségek megtérítése - területén - derül ki a Kaspersky friss felméréséből. A kisvállalkozásoknál dolgozók 33%-a szeretne több támogatást e téren, ezzel szemben a közepes méretű vállalatoknál ez az arány már 36%.

Ugyanez a minta látható a technológiai támogatás, mint például a megfelelő készülékek és informatikai eszközök biztosítása esetében is (31% szemben a 33%-kal). Ennek oka lehet például az, hogy a kisvállalkozásoknál dolgozók esetében gyakoribb, hogy ők maguk alakítják ki a munkakörnyezetüket, a saját eszközeiket használják a munkához, és ők maguk gondoskodnak a munkához szükséges szolgáltatások eléréséről.

Az érzelmi vagy pszichológiai támogatás igénye a vállalkozásoknál nagyjából azonos mértékű: a kisvállalkozásoknál 17%, a nagyobbaknál pedig 16%. A koronavírus-járvány nem csak az emberek munkájára és mindennapi életére volt hatással, hanem szorongást is keltett bennük a saját és a szeretteik egészségi állapotával kapcsolatosan, és aláásta a jövőbe vetett optimizmusukat is. Ezért a mentális támogatás minden dolgozó számára nagy jelentőséggel bírhat.

Azok, akik kisvállalkozásoknál szereztek munkatapasztalatot, jó eséllyel az új munkakörülmények között is önellátóbbak, és ennek köszönhetően az őket foglalkozató vállalkozások minden erőforrásukat a túlélésre fordíthatják. A dolgozói termelékenység és morál fenntartásához azonban továbbra is fontos biztosítani, hogy a dolgozóknak mindenük meglegyen, ami a munkához szükséges. A technológiai környezet kapcsán például a dolgozóknak segítségre van szükségük az informatikai eszközök biztonságos használatához még akkor is, ha a saját laptopjukon dolgoznak és önállóan kezelik az összes webes szolgáltatásokhoz való hozzáférést

- fejtette ki Ivan Szalikov, a Kaspersky KKV Termékek részlegének termékmenedzsere.

