Soha nem látott elágazás előtt a magyar munkaerőpiac: ennek évtizedes hatása lesz

A koronavírus, a digitalizáció és az automatizációs folyamatok eredményeként a munkaerőpiac olyan útelágazáshoz ért, amelynél a most hozott intézkedések a következő generáció életét is meghatározhatják. Egy friss tanulmánya alapján ebben a folyamatban a globális kihívások mellett a nemzeti sajátosságok is legalább olyan meghatározók.

A koronavírus okozta munkaerőpiaci változások és gazdasági visszaesés folyamatos bizonytalanságot okoz a munkáltatók és a munkavállalók számára egyaránt. Eközben az évek óta egyre intenzívebben zajló automatizációs folyamatok és digitális átállás is átalakítja, megkérdőjelezi mindazt, amihez eddig hozzászoktunk. Valami azonban biztos: a gazdaságok helyi szinten megtalálják a módját annak, hogy alkalmazkodjanak a kihívásokhoz. Az Adecco Csoport 2020-as Inovantage tanulmánya ezt az igazodást követi nyomon, a kelet-európai régióra fókuszálva.

A világszerte 60 országban humán erőforrás szolgáltatásokat nyújtó Adecco Csoport nemzetközi tanulmánya alapján az látható, hogy miközben rövid távon a pandémia miatt a munkahelyi biztonság mindenhol elsődleges szemponttá vált, az egyes országok munkaerőpiaci változásai jelentősen eltérnek egymástól a gazdaság helyzetétől, a társadalmi normáktól és a járvány hatásait mérséklő intézkedésektől függően

- tájékoztatott Jelena Žikić, az Adecco Csoport Magyarországért is felelős új klasztervezetője a felmérés eredményei kapcsán.

A 2020-as tanulmány fő megállapításai

Azok az országok tudnak a legfelkészültebben reagálni a munkaerőpiaci változásokra, ahol erőteljesebb a társadalom mobilitása, a munkavállalók pedig széleskörű szakmai és technológiai ismeretekkel rendelkeznek. A nemek közti egyenlőség és az etnikai kisebbségek társadalmi integrálódása kulcsszerepet játszik a munkaerőpiaci kihívásokra reagálás során.

A fejlett információtechnológiai infrastruktúra és a digitális ismeretek a jövőbeli munkaerőpiaci változások kezelésének alapvető szükségletei. A magán és üzleti élet digitalizációs fejlettsége és hozzáértése jobb alkalmazkodást tett lehető a karantén okozta nehézségekhez is.

A kormányzati intézkedések és a nemzetközi gazdaságtól viszonylag alacsonyabb függőségi viszony könnyebbé teszi a kelet-európai országok számára a gazdaság helyreállítását. Több ország csak az EU koronavírus-járvánnyal kapcsolatos uniós szintű közös válaszlépéseit követően jelentett be támogató intézkedéseket.

A kelet-európai régió jövőjét az élethosszig tartó tanulás és a digitálisan képzett munkaerő határozza meg. Az aktív, de egyre korosodó népességgel bíró országoknak lehetőséget kell nyújtaniuk a folyamatos tanulásra és képzésre.

Címlapkép: Getty Images