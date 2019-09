Semmit sem ér a pár hónapos gyorsképzés? Enélkül a diploma is értéktelen

Újabb szakmák estek vissza és váltak hiányterületté az idei első fél évben 2018 hasonló időszakához képest: az épületlakatos és géplakatos pozíciókban is a negyedére estek a jelentkezések egy év alatt. Ami nem változott tavaly óta, hogy a technológiai területeken továbbra is nagy a hiány, a hagyományos Java-fejlesztői pozíciók mellett az egyéb funkcionális programozói területeken is deficit van.

Küzdelem folyik a mérnöki piacon és a pénzügyi területen, az utóbbi esetében könyvelőkre, kontrollerekre és pénzügyi szakértőkre van szükség. A vendéglátóiparban szintén egyre rosszabb a helyzet, főként pultosok, felszolgálók és pincérek hiányoznak - írja a Világgazdaság.

A munkaerőhiány Nyugat-Európában is megfigyelhető, a fejlett országokban kétféle trend él: egyrészt az IT-, diszruptív technológiák munkaerőigénye csillapíthatatlan, másrészt a kétkezi munkások, a hagyományos szakmák (villanyszerelő, kőműves) és az egészségügyi alkalmazottak iránt nagy a kereslet

- mondta el Pelle Dávid, az MP Solutions ügyvezetője. Beszámolt róla, hogy a legtöbb hiányszakma diplomát feltételez, de már középfokú végzettséggel is el lehet helyezkedni jó fizetésért. Ehhez csupán megfelelő, hosszú évek alatt vagy kiváló helyeken szerzett szakmai tapasztalatra van szükség. A technológiai területeken a néhány hónapos képzés-átképzés rendszere is működőképes, de több visszajelzés is érkezett, miszerint ezek a gyorsképzések nem adnak megfelelő szakmai tudást.