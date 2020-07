Rettentő kevés most a munka: a régóta betöltetlen állásokra is akad jelentkező

A magyar munkaerőpiacra a járvány hatására a hat-hét évvel ezelőtti állapot tért vissza: a munkáltatók válogathatnak a munkavállalói piacon, és az eddig nehezen betölthető munkahelyekre is találni dolgozókat.

Az álláshirdetési piacon is nagy volt a visszaesés a járvány következtében, míg korábban egyes szakmákban túl­kereslet volt a jellemző, tavasszal, a helyzet mélypontján, az álláshirdetések száma 70-80 százalékos csökkenést mutatott a tavalyi év azonos időszakához képest - mondta a Világgazdaságnak Dencső Blanka, a Profession piackutatási szakértője.

Májusban a csökkenés mértéke jelentősen mérséklődött, és a tavalyi év azonos időszakához képest már csak 45 százalék körül alakult. Azóta is folyamatos a javulás, de a hirdetések száma még nem érte el a tavalyi év azonos időszakának szintjét.

Laczi Péter, a Pannon Work operatív igazgatója arról számolt be, hogy a járvány hatására a hat-hét évvel ezelőtti állapot tért vissza: a munkáltatók tudnak válogatni a munkavállalói piacon, és az eddig nehezen betölthető munkahelyekre is találni dolgozókat. Mivel a lehetőség is kevesebb, a hirdetések száma csökkent, de megindult némi visszakapaszkodás.

Az év elején az erős autóipari kitettség miatt az ország nyugati régióiban volt a legélénkebb a munkaerő iránti kereslet, és a járvány alatt a legnagyobb visszaesés is itt volt tapasztalható. Most az autóipari szereplők kezdenek magukhoz térni, újra elkezdett nőni az üres álláshelyek száma ebben a régióban

- emelte ki a Világgazdaságnak Juhász Csongor, a Prohuman ügyvezetője. Hozzátette, Magyarország keleti megyéiben csekélyebb volt a visszaesés, így most az újraindulás is lassúbb.



A Profession szakértője szerint a járványhelyzet a vendéglátás, a szak- és fizikai munka, valamint a logisztika területén hagyta a legnagyobb nyomot, ezek az ágazatok a többinél lassabban térnek magukhoz. A vendéglátásban ráadásul a május-júniusi erősödés után újabb visszaesést lát, a többi kategória lassan, de emelkedő pályát mutat. Az áprilisi visszaesés után gyors emelkedés kezdődött az IT-, a mérnöki és az építőipari munkakörökben, ezek már megközelítik a tavalyi év azonos időszakának számait.

