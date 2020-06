Rengeteg sofőrt keresnek: 600 ezres fizetés, 8 általános is elég

Továbbra is rengeteg kamionsofőrt, fuvarozót keresnek országszerte, sok helyen a magas fizetésekkel csábítják a megfelelő jogosítvánnyal rendelkezőket. De mindenki tudja, mennyire nehéz élet ez, arról nem is beszélve, micsoda nyomás volt a magyar sofőrökön az elmúlt hetekben, hónapokban, nem is beszélve a határátkelés körüli mizériáról. Ahhoz képest is sok pénz ez?

A koronavírus járvány idején bevezetett európai határzárak miatt gyakorlatilag megszűnt az országok közti utazás, ez alól csak az áruszállítók, a diplomaták és az ingázók voltak kivételek. A nemzetközi áruszállításban részt vevő tehergépjárművezetőknek nem kellett ugyan 14 napos karanténba vonulniuk, amikor beléptek az ország területére, ám minden volt az életük ezekben a hetekben, csak problémamentes nem.

Schanda Tamás parlamenti és stratégiai államtitkár, miniszterhelyettes a március 28-i Operatív Törzs tájékoztatón jelentette be, hogy a határon belépő magyar állampolgárságú, árufuvarozásban tevékenykedő hivatásos gépkocsivezetők részére egészségügyi ellenőrzés van. COVID-19 fertőzés gyanúja esetén a magyar állampolgárságú gépkocsivezető a kijelölt karanténba kerül elhelyezésre..

A szigorú ellenőrzések miatt azonban nem volt ritka az 50-60 kilométeres dugó sem, melyben az áruszállítóknak több órát, olykor 1 egész napot is kellett várakozni a belépésre. Mára ugyan a helyzet normalizálódott, azonban még mindig óriási a nyomás a sofőrökön.

Kaszálnak?

De nézzük, mennyit keresnek itthon a kamionsofőrök mindezekért cserébe. A nagy munkaerőhiány idején, még egy évvel ezelőtt is lasszóval fogdosták a sofőröket itthon, szinte nem is volt olyan hirdetési újság, vagy felület, melyben ne kerestek volna embert kimagaslóan jó fizetés mellett. A kereslet azonban most a válság közepette sem hagyott alább, ahogy ez a hirdetésekből is kirajzolódik:

"A Spar Magyarország Kft alvállalkozójaként, azonnali munkakezdéssel keresünk gépjárművezető kollégákat, terítő jellegű áruszállításra, tandempótkocsival rendelkező szerelvényeinkre."

A bérezés teljesítményarányos, de 430 ezer forintot egészen biztosan meg lehet keresni. C+E típusú jogosítvány szükséges az állás betöltéséhez.

De vannak hirdetések, melyben bruttó 750 ezer forintot kínálnak azoknak a Kaposvár környékieknek, akik 3, 5 tonnás autóval tudnak bánni, és van rá jogosítványuk.

Szekszárdon nyerges vontatóra keresnek folyamatosan dolgozó váltós gépjárművezetőt akár havi 1550 eurót is meglehet keresni (542 ezer forint). Ezért cserébe 800-1200 kilométert kell menni egy hónapban. Napidíjas rendszerbe nem ritka a nettó 500-650 ezer forintos jövedelem sem.

A bérek nem változtak

Majdnem napra pontosan egy éve szemléztük utoljára a kamionos álláshirdetéseket, akkoriban is nagyjából 600 ezer forintot lehetett keresni átlagban, tehát a bérek ezek alapján egy év alatt nagyot nem változtak, holott az amúgy sem könnyű kamionosélt sokat bonyolódott, még sokkal nehezebb és kiszámíthatatlanabb lett a járvány miatt.

