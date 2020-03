Rengeteg magyar veszítheti el munkáját a járvány miatt: a turizmus csak a kezdet

Már rövid távon is tízezrek munkája van veszélyben a járvány miatt: a színházi dolgozók egyik napról a másikra veszítették el bevételi forrásukat, főként azok, akik vállalkozóként dolgoztak. A diákszövetkezetek egy szó nélkül válltak meg a diákmunkásoktól, a filmes-rendezvényes szakma is leállt. Nincsenek megrendelések, nincs miből fizetni. Ilyenkor pedig azokról sem szabad megfeledkezni, akik eddig is feketén, vagy félig feketén dolgoztak - papíron minimálbéren. Ők még csak álláskeresési járadékra sem nagyon számíthatnak.

"Most egy ideig nem nyit ki a hely, ezért engem fizetés nélküli szabadságra küldtek, a teljes állásban dolgozók pedig most egy ideig fizetett szabadságon lesznek. Olyan helyekről is hallottam viszont, ahonnan elküldtek embereket a járványra hivatkozva" - mesélte egy nagyobb budapesti szórakozóhelyen részmunkaidőben pultosként dolgozó egyetemista arról, hogy mit lépett a járványra a cég, ahol dolgozik, a G7-nek.

Egyes munkáltatók márciusban még kifizetik a dolgozóik teljes bérét, áprilistól kezdve viszont a megmaradt források tükrében csökkenthetik. Az eddig egy budapesti magánszínházban dolgozó Zsófia is alkalmi munkát vagy félállást keres jelenleg, amíg a színházban nem lesznek előadások:

Csütörtökön 11 órakor volt társulati ülés, ahol az igazgató azt mondta, hogy mivel magánszínház vagyunk, ha nem kapunk állami támogatást, áprilistól bizonytalan a helyzetünk.

A színház a nemrég indult Ne válts vissza jegyet mozgalomból számít valamennyi bevételre, amihez még hozzájöhet valamennyi pénz, ha az állam vagy az önkormányzat úgy dönt, hogy segít a bajba jutott cégeknek és intézményeknek átvészelni ezt az időszakot.

Diákok: egyetemek bezártak, munka nincs

"A munkahelyi Facebook-csoportban a szórakozóhely oldalának posztját megosztva közölték, hogy mostantól ne menjünk dolgozni, a diákszövetkezet pedig egyáltalán nem is értesített minket" - mesélt az elbocsátásának körülményeiről egy hallgató, aki eddig egy diákszövetkezeten keresztül dolgozott egy nagy budapesti szórakozóhely ruhatárának műszakvezetőjeként heti négy napban. A ruhatárban dolgozó összes diáknak felmondtak.

Filmszakma

"Filmes berendezéssel és kellékbérbeadással foglalkozó cégnél voltam lassan fél éve. Csütörtökön még csak az irodistákat küldték home office-ba, majd pénteken bejött a tulaj válságértekezletet tartani. Elmondta, hogy az összes előkészület alatt álló produkciót leállították, ezért vagy az egész cég fog csődbe menni, vagy kénytelen fájdalmas lépéseket tenni, és megválni minél több embertől, hogy minimális személyzettel, csökkentett üzemmódban húzzák ki. Utána egyenként behívott minket, elmondta, mennyire sajnálja, és várnak vissza, ha vége lesz ennek, majd egy közös megállapodásos munkaviszony megszüntetése szerződést adott, hogy írjam alá. A márciusi béremet teljesen kifizetik, de már aznap sem kellett végig bent maradnom" - mesélte egy szakmabeli, akinek most egyelőre nincs konkrét terve, de mindenképp dolgozna, arra nem is gondolt, hogy munkanélküli segélyt kérjen.

De ahogy egyelőre látom, pont azokat a munkákat érinti ez most, amikhez úgy-ahogy értek és érdekelnek

- mondta.

Mi lesz a feketézőkkel?

A turizmus, vendéglátás, rendezvényszervezés és a kultúr- és szórakoztatóipar néhány területén (koncertek, meccsek, színházi előadások stb.) valószínűleg hamarosan tömegek vesztik el a munkájukat ideiglenesen vagy véglegesen. A helyzet jelenleg is folyamatosan változik, ezért nehéz lenne pontosan megbecsülni, hogy hány ember munkája van veszélyben.

A KSH adatai alapján 2019-ben a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ágazatban 104,8 ezer, a művészet, szórakoztatás, szabadidő ágazatban pedig 36,8 ezren dolgoztak. Ez alapján nem túlzás azt feltételezni, hogy tízezrek munkája van veszélyben rövid távon.

A legrosszabb helyzetben talán azok vannak, akik már nem egyetemisták, ráadásul bejelentés nélkül voltak foglalkoztatva. Magyarországon a járvány által leginkább érintett iparágak közül a Munkaügyi Hatóság legfrissebb jelentése alapján az építőipar mellett a vendéglátásban a leginkább elterjedt a feketefoglalkoztatás. Ez a gyakorlatban leggyakrabban azt jelenti, hogy a munkavállalókat nem jelentik be, vagy munkaszerződés nélkül foglalkoztatják őket.

Ahhoz, hogy valaki a munkája elvesztése után munkanélküliségi segélyt kaphasson, a magyar törvények alapján a munkanélkülivé válását megelőző három évben 360 nap jogosultsági idővel kell, hogy rendelkezzen.

A jogosultsági idő egy alkalmazott esetében azt jelenti, hogy hány napot dolgozott munkaviszonyban. A turizmusban dolgozók közül tehát az átlagosnál nagyobb arányban lehetnek olyanok, akik még munkanélküli segélyre sem számíthatnak most.