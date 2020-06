Rengeteg magyar orvostanhallgató vágyik külföldre: nem tudni, jövőre lesz-e béremelés

10-ből 6 magyar orvostanhallgató tervez külföldre menni dolgozni a diploma után. Soha nem volt még ilyen mértékű az elvándorlás.



Soha nem tervezett még annyi orvostanhallgató külföldre menni, mint most, és az utóbbi időben több ezer szakdolgozó is elhagyta a magyar kórházakat - folyamatos az elvándorlás az egészségügyből a Független Egészségügyi Szakszervezet és a Magyar Orvosi Kamara szerint. A Népszava írt arról, hogy a kamara felmérésén 10-ből 6 orvostanhallgató nyilatkozott úgy, hogy külföldre menne dolgozni, ha megkapja a diplomáját. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint azonban egyre csökken az elvándorlás.

A szakszervezet szerint, noha nem lehetett volna, már a járvány alatt is volt olyan szakdolgozó, aki külföldön vállalt munkát. Soós Adrianna szerint a járvány idején 5 százalékkal nőtt az eláramlás az egészségügyből. Az elnök szerint gond az is, hogy nem tudni, jövőre lesz-e béremelés. Az elvándorlásnak ugyanis elsősorban anyagi okai vannak - számolt be róla az RTL Klub Híradója.

