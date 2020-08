Rengeteg embert keresnek 360 ezres fizetéssel: végzettség sem kell

Az áprilisi mélypont után egyre többen dolgoznak: a koronavírus-válság mélypontjához képest 90 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma Magyarországon. Ismét pörög a toborzás, a BKV után a BV is komoly kampányba kezdett: 357 ezer forintos fizetéssel próbálják felkelteni a magyarok figyelemét.

Mint ahogy arról már több alkalommal is beszámoltunk, túlzsúfoltak a magyar börtönök, méghozzá ebben az összehasonlításban a harmadikak Európában: 118,3 százalékos a telítettség. Más szóval közel ötödével több embert tartanak fogva, mint az intézmények maximális kapacitása ezt engedné.

Rendkívül sok rabot kell felszívnia a büntetés-végrehajtási intézményeknek, és persze ekkora mennyiségű fogolyhoz kellő őrizetet is biztosítani kell. Azaz kellene, hiszen folyamatos létszámhiánnyal küzdenek a börtönök, nem is csoda hát, hogy egyre gyakrabban futunk bele olyan hirdetésekben, melyben valamelyik börtön őröket toboroz.

Pereg a toborzás

Júniusban 4 millió 457 ezer magyar dolgozott, vagyis egy hónap alatt 60 ezerrel, a koronavírus-válság mélypontjához képest pedig 90 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma - derült ki a KSH honlapján megjelent foglalkoztatási és munkanélküliségi adatokból. Ez azt mutatja elemzők szerint, hogy a hazai gazdaságban munkahelyek tízezrei jöhettek létre az utóbbi hetekben, hónapokban. A hivatal értékelése szerint az áprilisi mélypont óta nő a foglalkoztatottak száma, júniusban már többen dolgoztak, mint márciusban.



Munka tehát van, egyre több is, az álláshirdetések között szemezgetve is azt tapasztalhatjuk, hogy bőven több a lehetőség, mint áprilisban, májusban: már nem csak ételfutárokat és bolti eladókat keresnek, beindultak a szezonális munkák, és egyre több lehetőség van itthon is elhelyezkedni, például börtönőröket is keresnek folyamatosan fenti okok miatt. Persze nem először, már számos alkalommal beszámoltunk róla, ám a mostani hirdetés más, mint az eddigiek: azokat szólítják meg benne, akik elveszítették az állásukat, és cserébe 357 ezer forintos fizetést ajánlanak fel nekik.

A Gyere a hűvösre oldalon, ahová a hirdetés irányítja az érdeklődőket, a büntetés-végrehajtás által meghirdetett összes állás, a legtöbb fizetéssel együtt. Keresnek:

szakápolót

programszervezőt

segédelőadót

biztonsági felügyelőt

körlefelügyelőt

gépjárművezetőt

az ország minden területére. A főbb feladatok közé tartozik a fogvatartottak őrzése, felügyelete, ellenőrzése, kísérése, munkáltatásának biztosítása.

Egy kicsit a körülményekről...

És nem elég, hogy zsúfoltak a magyar börtönök, még a körülmények sem a legjobbak: korábban Kadlót Ezsébet, a Magyar Kriminológiai Társaság főtitkára beszélt arról, hogy komoly gondok vannak sok intézményben.

Vannak bv-intézetek, ahol egy-egy szintet már csak "Jurassic Parknak" vagy "Mordornak" hívnak a fogvatartottak, annyira borzalmas a helyzet

- ismertette a szakértő, majd pedig a zsúfoltság okait taglalta.

Olyan helyeken, ahol eddig hat fő volt az általános, elkezdték kialakítani a hét-nyolc fős zárkákat. Közben folyamatosak a bántalmazások, zsarolások, élősködések, sok fogvatartott fél, mert a cellájában sincs biztonságban. Bármi megtörténhet, és az őr nem szegül szembe a rabokkal.

- fogalmazott, majd hozzátette, tud olyan börtönről, ahol egy hétvégén hat felügyelő vigyázott 1500 fogvatartottra.

Címlapkép: Getty Images