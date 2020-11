Rendkívüli szünetet rendeltek el ezen a két egyetemen: ez áll a háttérben

Két egyetemen, a fővárosi közszolgálatin és a szegedin is a héten szünetet rendelt el a rektor - mától és holnaptól. Az Országgyűlés ma várhatóan megszavazza a szigorításokat, ezután jöhet ki a Közlöny a részletekkel.

Mától a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE), holnaptól pedig a Szegedi Tudományegyetemen lesz rektori szünet. A tegnap bejelentett szigorítások tartalmazzák a távoktatást és a kollégiumok bezárását is, úgy néz ki, a két intézmény most egyelőre oktatási szünettel megy elébe ezeknek. Koltay András, az NKE rektora videóüzenetében azt mondta: ez segíti az egyetemet felkészülni a digitális oktatásra, amelyre mint mondta, informatikai infrastrukturális szempontból már készen állnak - összegez a Világgazdaság. Üzenetében arról is beszélt, ha lehetőség van rá, akkor lehet méltányosságból a kollégiumokban maradni.

Hasonlókkal indokolt Rovó László SZTE-rektor is, aki szombatig rendelt el ideiglenes leállást. Mint írták: a magyar állampolgárságú hallgatóknak vasárnapig kell kiköltözniük a kollégiumokból. A doktoranduszok, az önkéntes tevékenységet vagy tanulmányaik mellett munkát végző, illetve szakmai gyakorlaton részt vevő, valamint a hazaköltözéssel veszélyeztetett körülmények közé kerülő hallgatók egyedi kérelmet nyújthatnak be a kollégiumi elhelyezés érdekében. A külföldi állampolgárságú hallgatók részére a kollégiumi lakhatást az SZTE továbbra is biztosítja.

Amint tegnap beszámoltunk róla, a hallgatók egy részének komoly gondot jelenthet, ha ki kell költözniük a kollégiumból, ezért a HÖOK is azt reméli, hogy puhítanak a szabályozáson. Közben az egyik hallgatói szervezet szolidaritási lakhatást kezdett szervezni. Mivel az ellenzék - többnyire a benne foglalt határidő miatt - jelezte, hogy támogatja a szigorításokat, várhatóan ma gyorsított eljárásban fogadhatják el azokat, amelyek után megjelennek a Magyar Közlönyben a részletekkel.

