Rárepültek az okosok a Vajna örökségre: nem tudni, mi jut Timinek

Vajna Tímea a kétrészes TV2 interjú után újra megszólalt, állítása szerint egymaga van és egyáltalán nem tudja, hogy marad-e pénz Andy cégeiben vagy az okosok mindent kimenekítenek.

Augusztus 1-jén, Andy Vajna születésének 75. évfordulóján kiállítást tartottak a Nobuban, ahova Vajna Tímea is elment. Bár az eseményen az özvegy nem szólalt fel, kötelességének tartja, hogy néhai férje hagyatékának ápolásában részt vegyen.

Most még velem laknak a házban a bejárónők, meg Andy sofőrje is, mert ő se tud hova menni, de magam vagyok, és annyira kilátástalan most a helyzet... hogy mi lesz... marad-e egyáltalán pénz Andy cégeiben vagy az »okosok« mindent kimenekítenek. Nem tudom

- mondta el Vajna Tímea a Blikknek a kiállítás megnyitóján.