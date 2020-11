Rájár a rúd a magyar munkavállalókra: így esélyük sincs megtartani az állásukat

A munkaerőpiacon lévő legfiatalabbak, azaz a z generáció számára a legnehezebb most a kapcsolódás. Hiába igazodnak el kiválóan a digitális térben, hiába ugrándoznak profi módon a különböző digitális platformok között, eddig megszerzett szociális képességeik komoly veszélyben vannak. Jelen körülmények között azok híján pedig hosszú távon képtelenek lesznek megmaradni a szervezethez, amely mellett elkötelezték magukat.

Egy új munkaerő integrálása a csapatba sosem egyszerű feladat, ám a boldog békeidőben még fogalmunk sem volt róla, milyen szerencsések vagyunk, hogy minden nap találkozhatunk egymással a munkahelyeinken, segíthetjük, bíztathatjuk egymást. Egy új munkatárs kiválasztása csupán a kezdete a közös útnak, aminek a következő kritikus mérföldköve a munkahelyi beillesztés: tudjuk jól, egy új alkalmazott első három hónapja meghatározóan hat a későbbi időszakra, ahogy az is nyilvánvaló, hogy az emberi kapcsolatok ápolásában a személyes kapcsolattartás elkerülhetetlen. Ilyen alkalom lehet például egy jó beszélgetés egy csésze kávé társaságában. Azaz csak lehetett.

A járvány ugyanis mindent megváltoztatott, ahogy ezt is. A cégeknek persze továbbra is segíteniük kell az új munkavállaló beilleszkedését, hiszen ha nem érzi jól magát, nagyobb eséllyel lép ki már a próbaidő alatt. A kérdés, hogy ilyen körülmények közt mégis hogyan? Mivel a világjárvány miatt az irodák most nem biztonságosak, a hagyományos beillesztési folyamatokat is újra kell szervezni. A most munkába álló fiataloknak a legnehezebb a helyzetük, hiszen semmifajta tapasztalat nincs a hátuk mögött - mindkét félnek mérsékelni kell tehát az elvárásaikat e téren.

A csatlakozás nehézségei

Ha valaki már hosszabb ideje dolgozik ugyanazon a szervezetnél, majd egyik pillanatról a másikra home office-ba kénytelen vonulni, akkor ő nyugodt szívvel élvezheti a hosszú kapcsolat előnyeit - összegezte a BBC-nek Amanda Jones a King's College Emberi Erőforrás Menedzsment Tanszékének oktatója, hiszen elmondása szerint

az emberek már ismernek, tudják, mire vagy képes.

Ám sok fiatal a személyes kontaktus, a fizikai jelenlét hiánya miatt elkezdett szép lassan leszakadni a vállalat testéről a távmunka ideje alatt, mely főleg a nagyobb vállalatoknál figyelhető meg. A dolgozói élmények nagy része a (valódi) térben realizálódik, tehát elengedhetetlenek (lennének) a személyes találkozások - véli Dan Schawbel, HR tanácsadó. Meglátása szerint

van egy bizonyos energia, mely csak a személyes jelenlétből, találkozásokból fakadhat. Ennek hiányában sokkal nehezebb csatlakozni egymáshoz.

A legújabb tanulmányok is azt mutatják, hogy a járvány nyomában járó elszigeteltség és a kapcsolattartás különösen a z generáció számára volt nehéz: közülük háromszor annyian kerestek segítséget a mentális panaszaik, mint például a stressz és a kiégés kezeléséhez, mint idősebb kollégáik. A Smartsheet szoftvercég kutatói ezer amerikai munkavállalót mértek fel még áprilisban, és megállapították, hogy a legfiatalabb alkalmazottak küszködnek a leginkább: a Gen Z dolgozóinak 82 százaléka azt mondta, hogy "nehezebben tud kapcsolódni" a távolról végzett munkához, míg nagyjából a fele arról számolt be, hogy kommunikációs problémái vannak a munkahelyén, és nehézséget okoz számára a szükséges források elérése.

Nagy mértékben meggyengültek a soft skilljeik az emberi kapcsolatok hiánya miatt.

Ez a jelenség már több, mint aggasztó, hiszen ennek a jelen helyzetnek egészen biztosan negatív hatása lesz a jövőjükre, tudjuk jól, soft skillek ma már legalább olyan fontosak egy sikeres karrier szempontjából, mint a hard skillek.

Fedélzetre!

Míg korábban az onboarding folyamata főként személyes kapcsolódásokon keresztül ment végbe (csak elenyésző részük volt digitális- legalábbis idehaza), addig a poszt-covid világban, az érintkezési pontok minimálisak, az online meetingek száma pedig megsokszorozódott. Ez persze a fiatalabb generáció számára, akik játszi könnyedséggel váltanak egyik platformról a másikra, nem okoz különösebben problémát, legalábbis technikai szempontból, ugyanakkor az x-eseknek már nem ennyire egyértelmű.

Amint a teljes munkaerő online módba migrált, gyorsan nyilvánvalóvá vált, hogy a nagy, nemzetközi vállalatok fizikai központ nélkül is képesek működtetni üzleti tevékenységüket. Ezzel egyidőben azonban az egyik utolsó kézzel fogható valóság süllyedt el a friss diplomások számára. Ma már egy jó internetkapcsolattal bárhonnan elvégezhető a munka, nincs szükség röghöz kötni őket. Ők tehát egy egészen másik munkavilágba csöppentek bele, mint amire tanulmányaik alatt készültek, és nem biztos hogy rosszul jártak, hiszen ez a fajta munkavégzés közelebb áll a digitális bennszülöttekhez, mint a bevándorlókhoz. Ugyanakkor vigyázni kell rájuk, hogy a nehezen megszerzett soft skilljeik ne tűnjenek el visszafordíthatatlanul.

Címlapkép: Getty Images