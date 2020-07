Puskás Peti a friss kormánydöntésről: Sok erőt és kitartást kívánunk!

A kormány rendezvényekre vonatkozó döntésével kapcsolatban fejtette ki nemrég véleményét Puskás Peti. "Sok erőt és kitartást kívánunk mindenkinek a következő időszakhoz is" - írta közösségi oldalán az énekes.

Mint arról a Pénzcentrum is beszámolt, maradnak a járványügyi intézkedések Magyarországon, azaz többek között a rendezvényekre vonatkozó korlátozások is. A döntéssel kapcsolatban megszólalt Puskás Peti is.

Mint írta, "Kedves zenésztársak, zenerajongók! Talán már tudjàtok, maradnak a korlátozások...sok erőt és kitartást kívánunk mindenkinek a következő időszakhoz is és bàr sok szakmán belüli konfliktus zajlódott le a nyilvánosság előtt, remélem, megtaláljuk együtt a közös megoldást erre a nehéz helyzetre! Reméljük, hamarosan újra találkozunk! Biebers család"

Íme Puskás Peti hivatalos Instagram-posztja:

