Őrület, mi történik a magyar munkahelyeken: ezért nem akar senki dolgozni

Ezek voltak 2020/2. hetének legfontosabb, legérdekesebb, és persze legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon. A teljes írás elolvasásához kattints a címekre vagy a képes ajánlókra.





Őrület, mi folyik a magyar munkahelyeken: így aztán senki nem akar dolgozni



Ahhoz, hogy egy vállalkozás - legyen az pár főt foglalkoztató családi cég, vagy egy multinacionális vállalat - sikeres legyen, szinte biztosan szükség van a csapatmunkára valamilyen formában. A jó csapatmunka fokozza a termelékenységet, és támogatja az innovációt. Természetesen a közös munka nem megy magától, erőfeszítéseket igényel mint a munkavállalók, mind a cég részéről a zökkenőmentes együttdolgozás.

Rengeteg átképzett informatikus maradhat hoppon: ők lesznek az első áldozatok



"Az informatika a jövő, csak ez egy nagyon széles fogalom..." - mondta el a Pénzcentrumnak adott interjújában Horváth Zoltán, az ELTE Informatikai Karának dékánja. A tanszékvezető egyetemi tanárral beszélgettünk többek között az egyetemi képzés és a kódoló iskolák által nyújtott képzés közötti különbségről; a programozás jövőjéről; a szakma felhígulásáról; az egyszerű kódolok helyettesíthetőségéről; valamint arról is, hogy a diákokat akár milliós állásajánlatok is várhatják, ha befejezik tanulmányaikat. Interjú.

Kettészakadt Magyarország: itt 15 házat is vehetsz egy pesti lakás árából



Tovább tetőznek az ingatlanárak Magyarországon: bár a szakértők szerint az ország bizonyos részei egyszerűen kimaradtak a lakáspiaci bumm-ból. A Pénzcentrum arra volt kíváncsi, hogy mennyiért lehet ma Magyarországon olyan ingatlant venni, ami gyakorlatilag kisebb felújítási munkálatok - pl. tisztasági festés - után akár költözhető is. Kiderült, hogy elég mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk azoknak, akik egy olcsóbb, nem túl lepukkant lakást vennének a fővárosban - ezek 25 millió forint alatt szinte elérhetetlenek. A piaci szakértők szerint pont ezek az olcsó, de nem romos állapotú lakások drágultak a legdinamikusabban és a leggyorsabban.

Kitálalt a magyar videós: ennyi pénzt lehet keresni YouTube-ozással



Nem a reklámok a magyar youtuberek legnagyobb bevételi forrásai - többek között erről is beszélt az egyik videós. Draskovics Andris azt is elárulta, hogy hozzávetőleg mennyit fizet a Goggle a videómegosztón futó reklámok után az egyes felhasználóknak. Kiderült, hogy a legjobban a pénzügyi és az ingatlanos videókkal lehet keresni. Havi egymillió megtekintés után pedig 100 ezer és 300 ezer forint közötti bevétellel lehet számolni.

Itt az európai bakancslista azoknak, akik olcsón utaznának, de utálják a tömeget



Overtourism - az egyre gyakrabban emlegetett jelenség, mely nem csak a helyieknek okoz sok problémát, de az utazók sem szeretik a tömeget és a vele járó túlárazott szolgáltatásokat. Most 5 olyan európai város mutatunk be, ahol egészen biztosan nem fogsz turisták tömegeibe botlani, mégis megéri meglátogatni őket.

Óriási változás vár a bankszámlánkra: eltörlik ezeket a díjakat?



Alig két hónap, és használhatjuk végre azt az áttörő pénzügyi megoldást, aminek segítségével 5 másodpercen belül utalhatunk, és ehhez még a számlaszám ismerete sem kell. Az azonnali fizetési rendszer márciusban rajtol, és nagy kérdés, hogy mennyire tudja majd visszaszorítani a túl magas készpénzhasználatot. Mert hiszen hiába lesz gyors az azonnali átutalás, ha továbbra is sújtani fogja a tranzakciós illeték. A bankok szerint semmi értelme nincs fenntartani a díjat, és a költségvetésnek sem jelent nagy bevételt, egyelőre azonban nem tűnik úgy, hogy kivezetésre kerül majd. Ez pedig elég nagy ellentmondást okoz.

Kiszámoltuk: százezreket nyerhetsz, ha bankbetét helyett ide teszed a pénzed



Kijöttek az MNB friss statisztikái arról, hogy mennyi volt az átlagos kamat a bankbetétekre 2019. novemberében - ez, szokás szerint, ismét 1 százalék alatt volt. Ennek ellenére érthetetlen, miért kötik le rengetegen a betéteiket, miközben a likvid, fixen magas kamatot biztosító MÁP+ sokkal nagyobb összeget tud hozni. De mennyit - ezt mutatjuk be az alábbi cikkben.

Hiába járna, így egy fillér végkielégítést sem kapsz: itt a pontos szabály



Az, hogy kinek mennyi végkielégítés jár, elsősorban az befolyásolja, hány éve dolgozik az adott munkahelyen. Azt azonban kevesen tudják, hogy a ledolgozott évek után egy, kettő, de akár három havi távolléti díj is megilleti a munkavállalót. Ám vannak bizonyos esetek, amikor egy fillért sem kaphatsz, hiába egyoldalú a felmondás.

Őrület: ennyivel olcsóbbak ugyanazok a termékek az olasz Lidl-ben, Sparban



Termékenként óriási árkülönbségek mutatkoznak bizonyos árucikkek kapcsán Olaszországban és Magyarországon. És a magyar pénztárcákra nézve, sajnálatos módon hazánkban található többnyire a drágább termék. A Pénzcentrum összesen 28 lidl-s, sparos termék árát hasonlította össze, és azt találtuk, hogy sokszor a teljes mértékben azonos árukért hazánkban több pénzt kell kifizetni, mint Észak-Olaszországban. Mindezt ráadásul úgy, hogy a forint soha nem látott mértékben gyenge az euróhoz képest, továbbá 2018-as adatok szerint az olasz havi, nettó átlagfizetés majdnem háromszorosa volt a magyarnak.

10+1 kérdés a szuperállampapírról: minden, amit eddig nem mondtak el neked



Kiemelt népszerűségnek örvend a szuperállampapír, leánykori nevén a Magyar Állampapír Plusz. Sok olyan befektetőnek is felkelti a figyelmét, akik korábban egyáltalán nem érdeklődtek ilyen eszközök iránt. Ez nem véletlen, a bankbetét ugyanis alig fizet kamatot, a befektetni vágyók viszont szeretnének kamatnyereséget realizálni , sokan fedezik tehát fel a MÁP+-t. Azt tapasztaljuk azonban, hogy még most, a kibocsátás után fél évvel is sok kérdés merül fel a szuperállampapírral kapcsolatban, főleg azok körében, akik korábban nem fektettek be sehova, vagy lekötött betétben tartották a pénzüket. Elsősorban nekik gyűjtöttük össze azokat a kérdéseket, amelyek segítenek tisztán látni a szuperállampapírral kapcsolatban, hiszen semmi sem rosszabb annál, ha nem tudjuk, hova tesszük a pénzünk.

