Őrület: ennyi fizut kapnak a német államtól a kint dolgozó magyar vendéglátósok

A németországi Bajorország volt az első olyan tartomány, ahol kijárási korlátozást vezettek be. Az utcákon van hogy senki sincs, aki csak teheti otthonról dolgozik, durván visszaesett az autópálya forgalom is - mondta el egy Münchennel szomszédos településen dolgozó magyar a Pénzcentrumnak. Az alkalmazott áprilistól "Kurzarbeit"-en van, azaz jobbára otthon van, nem dolgozik és az államtól kapja a válság előtti fizetésének 60 százalékát.

Bajorország volt az első német tartomány, ahol kijárási korlátozásokat vezettek be az új típusú koronavírus miatt még március végén. A forgatókönyv ott is hasonló, mint Magyarországon, dolgozni továbbra is szabad elmenni, szabad orvoshoz, gyógyszertárba és élelmiszerboltba menni. Ugyanúgy, ahogy szabad kutyát sétáltatni, és sportolni, ám ezeket csak egyedül vagy a legszűkebb családi körben.

Ennek a légkörnek a megéléséről beszélgettünk J-vel, aki több éve dolgozik egy unterföhringi (közvetlenül München mellett található település) hotelben, ahová napi rendszerességgel járt autóval dolgozni, a Münchentől mintegy 30 kilométerre található lakhelyéről.

Összegyültek a viharfelhők

Azért csak járt, mert most már nem jár, a főnöke ugyanis a személyzet jelentős részét hazaküldte. A dolgozók most a válság előtti bérük 60 vagy 67 (ha gyereket nevel) százalékát kapják kézhez, ez az intézkedés az úgynevezett Kurzarbeit, amivel a német állam a munkahelyeket próbálja védeni.

Én jelenleg a fizetésem 60 százalékát kapom majd áprilistól. Ehhez egyébként egyetlen papírt kellett aláírnom a munkahelyen, semmilyen más intéznivalóm nem volt. Úgy tudom, a tulaj fél évre igényelte meg utána a Kurzarbeitot. De a szálloda ahol dolgozom nem zárt be teljesen, sok olyan vendégünk van például, akik építkezéseken dolgoznak, azok pedig nem álltak le, úgyhogy a szobákat is kell takarítani

- mondta el a Pénzcentrumnak J., aki hozzátette, hogy ez persze nem jelenti azt, hogy sok vendég lenne. Nem véletlenül igényelte a szállodatulajdonos a Kurzarbeitot a dolgozói jelentős részére - mondja.

Egy-két nap tehát én is, és más kollégák is bejárnak dolgozni. Vannak hosszú távú bérlők, náluk hetente egyszer kitakarítunk. De a napi takarításokat például teljesen törölték minden szállóvendégnél. Mindenhol csak a távozás napján végezzük ezt a munkát. Ezekért a plusz napokért járó bért egyébként a tulaj ígérete szerint rendes órabérbe számolva megkapjuk majd

- mesélte lapunknak J., aki szerint a körülötte élő németek rendkívül fegyelmezetten állnak az intézkedésekhez. Ez azt jelenti, hogy nem járnak tömegesen az utcákon, és betartják azokat a korlátozásokat, amiket be kell.

Van, hogy totál üres minden, de azért hétköznapokon nem állt le teljesen az élet. Mondjuk, ahol én lakom az egy teljesen kertvárosi rész, itt mindenkinek saját kertje van, úgyhogy az utcán tényleg csak bicikliző vagy kutyasétáltató emberek vannak, munkába autózva is azt látom, hogy mindenhol kevesen vannak. Az autópályán is alig vannak autók

- számolt be tapasztalatairól lapunknak J. A szállodai alkalmazott elmondta azt is, hogy az első nagy korlátozó bejelentéseket követően azért volt ott is riadalom. Egy-két napig nem sok helyen lehetett például a környéken lisztet, tojást vagy vécépapírt kapni, de ez az időszak nem tartott sokáig, hamar normalizálódott a helyzet.

A Bajorországban élő magyar elmondása szerint a boltokban a legtöbb ember azért jelenleg is szájmaszkban, illetve gumikesztyűben vásárol, illetve a médiából és utcai hirdetésekből is csak az folyik, hogy aki teheti, maradjon otthon, mosson sűrűn kezet és vigyázzon magára.

A munka mellett én nyelvtanfolyamra is járok rendszeresen. Most ott is azon dolgoznak, hogy az egészet meg tudják csinálni digitálisan, távoktatásban. Be persze nem járunk már egy ideje, de már megvoltak a próba órák webkamerával, mikrofonnal és jól sikerültek, úgyhogy idő kérdése, hogy ez is teljesen működőképes legyen

- mondta el mindezt a Németországban dolgozó magyar alkalmazott a Pénzcentrumnak.

Címlapkép: Getty Images