Óriási veszély fenyegeti a magyar dolgozókat: sokkolóan sok munkahelyi tragédia történik

Csökken a munkavédelmi ellenőrzések száma, drámaian sok a munkabaleset: tavaly az előző évhez képest 317-tel több, 24 ezer 55 esetet regisztráltak, s néggyel többen, 83-an haltak meg munkavégzés közben. A Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) a munkahelyi balesetben megsérültek és elhunytak közelgő emléknapja alkalmából - is - követeli az okok azonnali kivizsgálását és szakszerű intézkedést. A folyamatosan növekvő számokra elfogadhatatlan a minisztérium rideg magyarázata, miszerint többen dolgoznak, így érthetően több a baleset is.

Határozottan romlik a munkavédelmi helyzet Magyarországon, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az Innovációs és Technológiai Minisztérium munkavédelmi főosztálya legfrissebb tájékoztatója a munkabalesetek és a munkavédelmi ellenőrzések alakulásáról - írta a munkahelyi balesetben megsérültek és elhunytak közelgő - április 28. - emléknapja alkalmára időzített közleményében a Magyar Szakszervezeti Szövetség. A MASZSZ szerint ebből a tájékoztatóból egyértelműen kiderül, hogy két év stagnálás után tavaly 2018-hoz képest jelentősen nőtt, 23 ezer 738-ról 24 ezer 55-re emelkedett a munkahelyi balesetek száma, néggyel többen, 83-an haltak meg munkavégzés közben, csonkulást pedig 244-en szenvedtek el - írja közleményében a MASZSZ.

Az ellenőrzések alakulásáról szóló jelentésből az is kiolvasható, hogy a tavalyi munkavédelmi ellenőrzések során a munkáltatók 74 százalékánál találtak hiányosságokat, míg 2018-ban ez az arány 72,8 százalék volt. Akkor, vagyis két évvel ezelőtt 14 ezer 298 munkáltatót ellenőriztek, tavaly viszont csak 12 ezer 784-et. Ez egyértelműen azt is jelenti, hogy kevés a munkavédelmi ellenőr - magyarázza Kondor Norbert. A MASZSZ munkavédelmi bizottságának elnöke, az Országos Munkavédelmi Bizottság munkavállalói oldalának tagja rámutatott: az ilyen magas, 74 százalékos szabálysértési mutató nemcsak arról árulkodik, hogy kevés a munkavédelmi felügyelő, hanem az állam felelősségéről, a munkáltatók és munkavállalók együttműködésének a hiányáról és az egész társadalom munkavédelmi tudatosságának a gyenge állapotáról is.

Ez a helyzet egyszerűen tarthatatlan és elfogadhatatlan, mint ahogyan a minisztériumi magyarázat is, miszerint a balesetek számának növekedése mögött elsősorban a foglalkoztatás, a feldolgozóipar bővülése áll. Ezt az érvelést nem fogadjuk el - jelentette ki a szakértő.

Kezdődjön vizsgálat!

A Magyar Szakszervezeti Szövetség a munkavállalók egészsége érdekében elvárja, hogy mindenre kiterjedő munkabiztonsági és foglalkozás-egészségügyi vizsgálat kezdődjön, pontosan tárják fel, mi az oka az egyre több balesetnek, ebből a szakértők vonják le a megfelelő tanulságokat, s tegyék meg a szükséges intézkedéseket - közölte Kondor Norbert. A szakértő emlékeztetett: az elmúlt években a szakszervezetek tiltakozásai ellenére hozott kormányzati intézkedések - megnyirbált kollektív szakszervezeti jogok, a munkavédelem hatósági felügyeleti rendszer átalakítása, a korkedvezményes nyugdíjazás lehetőségének eltörlése - negatívan befolyásolták a hazai munkavédelem helyzetét, a balesetmegelőzés színvonalát - írják.

Évről évre csökkent a munkavédelmi ellenőrzések és ellenőrök száma, ennek következtében pedig a hatékonyság is. Szinte kódolt volt a rendszerben a visszaesés - jelentette ki Kondor. Csakhogy itt nem csupán egy rendszer jó vagy rossz működése, hanem emberek egészsége, élete a tét - figyelmeztet a szakértő. Tavaly 83 munkavállaló vesztette életét tragikus körülmények között, s kétszáznál többen szenvedtek súlyos sérülést, zömében a munkavédelmi szabályok elmulasztása miatt. Akár azért, mert maga a szerencsétlenül járt munkavállaló hagyta figyelmen kívül az előírásokat és nem használta a munkavédelmi eszközöket, védelmi berendezéseket - egyébként ennek betartatása is a munkáltató felelőssége -, akár azért, mert nem is volt mit használni.

A szakértő szerint a legrosszabb a helyzet a kkv szektorban. A gyenge anyagi háttérrel működő kisvállalkozásoknál, ahol nincs, vagy csak korlátozottan van szakszervezet, a munkáltatók gyakran ellenérdekeltek a munkavédelmi ráfordítások növelésében, a munkakörülmények javításában. Ennek egyenes következménye a tudatosság és a munkabiztonsági helyzet romlása - magyarázza.

Címlapkép: Getty Images