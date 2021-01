Operatív törzs: nem indokolt elhalasztani az érettségit

Megtartják az érettségi vizsgákat - jelentette ki Maruzsa Zoltán. Az államtitkár szerint káoszhoz vezetne, ha elhalasztanák a vizsgákat.

Az operatív törzs keddi tájékoztatóján Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár elmondta, hogy tavaly sikerült megtartani az érettségi vizsgákat, idén is erre készülnek a járványügyi előírások megtartása mellett. Az érettségi időpontjában sem lesz változás, ahogy a felvételik esetében sem.

Ha elhalasztanánk az érettségit, akkor hatalmas káosz lenne. Mindenki érdeke, hogy az érettségit megtartsák

- fogalmazott Maruzsa. Ismertette, 42 óvodában van rendkívüli szünet, illetve 79 általános iskolában, jellemzően egy-egy osztályban van digitális otkatás.

Felkészítőket lehet jelenleg is tartani az iskolákban, de itt is be kell tartani a járvány miatti biztonsági előírásokat. A középfokú felvételi szabályai december 4-e óta nyilvánosak, a tantermenkénti 10 fős korlát itt is érvényes, ahogy az érettségi esetében is.

Müller Cecília országos tisztifőorvos a napi koronavírus-adatok kapcsán elmondta, hogy az aktív betegek száma folyamatosan csökken. Kétféle vakcina is érkezett Magyarországra ma, köztük több mint 47 ezer ember oltására elég Pfizer-vakcina, illetve 3600 főnek elég Moderna-vakcina. A hétfő estig beérkezett összes oltóanyagot beadták már. Így összesen 78 579 fő kapott oltást, többségében egészségügyi dolgozók, valamint 6642 idősotthonban lakó és dolgozó.

A Moderna vakcinája úgyanúgy működik, mint a Pfizer-vakcina. Nem kell tartani tőle, hatékony és biztonságos. A sejtbe bekerülve elbomlik a szervezetben, nem épül be a génekbe

- mondta a tisztifőorvos. A Moderna-vakcina kezelése egyszerűbb, mínusz 20 fokon tárolni, fél évig is tárolható. Nem kell oldani sem, 18 éves kor felett adható be és 28 napos időkülönbség re van szükség az első és a második oltóanyag beadása között.

Kiss Róbert, a védekezésért felelős Operatív Törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese elmondta, a szerb Köztársaság meghosszabbította korábbi korlátozó intézkedéseket, így legalább kétnapos tesztet kell bemutatni.

A maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt az elmúlt napon 184 esetben volt szükség rendőri fellépésre, így már 19 148 emelkedett az emiatt elrendelt intézkedések száma.

A boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 700 rendőri intézkedésre volt szükség, ebből 196 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 504 esetben pedig az üzletek korlátozott nyitvatartására és az üzletben való tartózkodásra vonatkozó szabályokat nem tartották be.

Címlapkép: Getty Images