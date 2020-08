Ők a járvány legnagyobb vesztesei: tömegesen veszítették el az állásukat

Nem csak több férfi dolgozik Magyarországon, de nagyobb biztonságban is vannak a munkahelyükön, nekik ugyanis stabilabb az állásuk, mint a nőknek, így egy gazdasági visszaesés vagy válság esetén nagyobb eséllyel tudják megtartani a pozícióikat. A KSH legfrissebb statisztikájából kiderül például, hogy május és július között a munkanélküli férfiak száma 31 ezerrel nőtt, a munkanélküli nőké viszont 35 ezerrel az előző év azonos időszakához képest.

A KSH legfrissebb, ma reggel közzétett adataiból kiderül, hogy május-júliusi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma hazánkban 4 millió 439 ezer fő volt, ez 1,7 százalékos csökkenést jelet az előző év azonos időszakához viszonyítva: az elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma 34 ezer, a magukat közfoglalkoztatottaknak vallóké 25 ezer, a magyarországi háztartások külföldön dolgozó tagjainak száma pedig 20 ezer fővel csökkent.

Pozitív ugyan, hogy a foglalkoztatottak létszáma júliusban az előző hónaphoz képest 3,2 ezer fővel emelkedett, a tavaly júliusihoz képest viszont 65 ezer fővel csökkent.2010. május-júliusi foglalkoztatottsági adatai a következőképpen alakultak a 15-64 évesek körében:

Ahogy az a grafikonon is jól látszik a folyamatos emelkedést megtört ebben az évben, természetesen a járvány miatti gazdasági visszaesések okán. Jól látható, hogy a mostani adatok már elég közel vannak a 2016-os szinthez, ám látni kell azt is, hogy még mindig sokkal többen dolgoznak, mint 10 évvel ezelőtt, egészen pontosan 632 ezerrel többen. A 20-64 év közöttiek foglalkoztatási rátája 74,4 százalékvolt, ami alig marad el az EU által kitűzött 75 százaléktól.

Munkanélküliek számának alakulása

A munkanélküliek száma május-júliusban 10 ezer fővel emelkedett az előző háromhavi 214 ezerről. Az egy évvel ezelőttihez képest 66 ezerrel nőtt a munkanélküliek száma, így a munkanélküliségi ráta 3,4 százalékról 4,8 százalékra emelkedett. Júliusban azonban már 23 ezer fővel csökkent a munkanélküliek száma a júniusihoz képest, azonban így is 52 ezerrel magasabb az egy évvel ezelőttihez képest.

"Az állami támogatások kifutásával egyes érintett ágazatokban megszűnhetnek még munkahelyek, más ágazatok magához térése azonban tovább javíthatja a foglalkoztatást, így a következő hónapokban a foglalkozatottak száma fokozatosan tovább emelkedhet, míg a munkanélküliek száma csökkenhet, azonban a munkaerőpiac teljes helyreállása csak a jövő év második felére várható, mivel egyes, döntően az idegenforgalomhoz és rendezvényszervezéshez kapcsolódó szolgáltatások a vakcina tömeges alkalmazásáig nem jöhetnek helyre" - írja Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője friss értékelésében.

A nők és a férfiak helyzete

Érdemes azonban összevetni, hogyan alakultak a foglalkoztatottság és a munkanélküliség számai a nők és a férfiak vonatkozásában az elmúlt 10 év során.

Jól látszik, hogy mennyivel kevesebb női foglalkoztatott van a munkaerőpiacon, mint férfi, és az ő esetükben a növekedés lendülete sem volt olyan egyenletes, mint a férfiaknál, 2012 és 2013 között, valamint 2016 és 2017 között is csökkent a számuk. Ráadásul a mostani visszaesés is erőteljesebben érintette a nőket: 38 ezer férfi és több mint 60 ezer nő "tűnt el" a foglalkoztatottak közül az előző év azonos időszakához képest.



Emellett a férfi és női munkanélküliek számában is markáns különbségek láthatók: míg 2010-ben 283 ezren voltak a férfiak, 2019-re 86 ezerre csökkent a számuk a hivatalos adatok szerint. 2020 májusa és júniusa között visszakúszott 117 ezerre. 2010 májusa és júliusa között 204 ezer női munkanélkülit regisztráltak, 2019 azonos időszakában 70 ezret, 2020-ban pedig 105 ezren voltak. Tehát a munkanélküli férfiak száma 31 ezerrel nőtt, a munkanélküli nőké viszont 35 ezerrel az előző év azonos időszakához képest.

