Nincs még munkád diploma után? Ugorhat az egészségügyi ellátásod

Mi lesz a hitelemmel 2020. januárjától? Érvényes rám is a moratórium? Személyi kölcsönre is érvényes? Vállalkozóként is igénybe vehetem? Kötelező, vagy lehet tovább törleszteni? Milyen dokumentumokra van szükségem, ha élni szeretnék vele? Szakértőnk segítségével összeszedtük a meghosszabbított hiteltörlesztési moratóriumra vonatkozó legfontosabb tudnivalókat.