Nem sok esélyük van a magyar munkavállalóknak a járvány alatt: most a cég diktál

Akinek még meg is van az állása, sokszor az is kénytelen meghajolni a munkáltató akarata előtt, ha nem akar utcára kerülni: van akit kényszerszabadságra küldenek heti 2 napot, de olyan is akad, akit erején felül dolgoztatnak a pihenőnapjain is.

Arról, hogy milyen kedvezőtlen változásokat tapasztalnak a munkahelyükön mostanság a dolgozók, a 24.hu cikke számol be: fizetéscsökkentés, a szabadság beáldozása vagy éppen hétvégi munka orrba-szájba.

A Dunaferrnél az adminisztratív munkakörökben dolgozók kérhetik a home office-t, de csak úgy, hogy az otthoni munkavégzésben a heti 5 napos munkahetet 3 napra csökkentették, a maradék napokra szabadságot kell kivenni, fizetettet vagy fizetés nélkülit.

Egy kisgyermekes édesanya azt panaszolta, hogy az állandó három műszak mellett már hétvégente is egy-egy napot dolgozniuk kell a Coloplast Hungary Kft.-nél. Ott teljes gőzzel folyik például a sztómás, inkontinenciás termékek gyártása, amelyek nélkül a rászorultak nem tudják emberhez méltóan élni az életüket. Jelenleg azért van szükség túlmunkára, mert a járvány az egész világban fennakadásokat okozott, illetve többszörös keresletet generált a termékeik iránt.

