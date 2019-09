Nem lánynak való vidék? Egyre vonzóbb ez a szakma a fiatalok körében

Míg a munkaerőpiacon egyre jobban felértékelődnek a technológiai és informatikai is-meretek, a nők közül még mindig lényegesen kevesebben választják ezeket a szakterüle-teket. Ezen szeretne változtatni egy tehetséggondozó program, mely immár másodjára indul útnak októberben: középiskolás lányokat várnak, akik játékos formában tanulhat-nak a matematika gyakorlati oldaláról, programozási alapokat kapnak, miközben kommunikációs és önbizalom-növelő tréningeken és karrier-tervezési tanácsadáson is fejleszthetik magukat. Az első év kimondottan pozitív tapasztalatai alapján döntöttek úgy a szervezők, hogy a 2019-2020-as tanévben újra megnyitják a SMARTIZ osztályt 10. évfolyamos középiskolás lányoknak.

"Bár az elmúlt években már tapasztaltunk változásokat, de úgy látjuk, hogy még mindig él egy erős tévhit a fiatal lányok, nők és sok esetben a szülők körében is a matematika és IT közeli tudományok, szakmák kapcsán. Sokan vannak akik, úgy gondolják ezek a területek nem nőknek valók, és mivel nem kapják meg a kezdő lökést, megerősítést, többnyire el sem indulnak ezen az úton. Pedig a matematikára épülő technológiai területek, az informatika éppen olyan karrierutat és biztos szak-mai pályát kínálhat a lányok számára, mint a férfiaknak. A SMARTIZ programmal ezen szeretnénk változtatni és lehetőséget, kedvet adni a tehetséges fiatal lányoknak, hogy kibontakoztassák tehet-ségüket" - összegezte Szigeti Fanni, a Nők a Tudományban Egyesület ügyvezetője. A programba bekapcsolódnak a Morgan Stanley pénzügyi és technológiai szakemberei is.

A sikeres első évfolyam tapasztalatai alapján és a nagy érdeklődésre való tekintettel a szervezők idén az írásbeli jelentkezést követően egy személyes meghallgatás útján választják ki a 20 résztvevő diákot. Ők a Morgan Stanley budapesti központjában mélyíthetik el tudásukat a STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) azaz a természettudományi, technológiai, mérnöki és ma-tematikai tudományokban októbertől két féléven keresztül minden szerdán másfél órában.

Esély a tehetségeknek: tudás önbizalommal

"Büszkék vagyunk rá, hogy idén már másodszor indíthatjuk a NaTE-val közös programunkat. A 2018-as tanévben 28 középiskolás végzett a SMARTIZ első éves programjában. Ők heti rendszerességgel vehettek részt az ingyenes tehetséggondozó foglalkozásokon, majd a SMARTIZ csapatépítő és személyiségfejlesztő nyári táborában. Ahogy tavaly, úgy az idén is nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy elsősorban olyan tehetségeket vonjunk be a képzésbe, akiknek a családja önerőből nem len-ne képes biztosítani a hasonló iskolán kívüli tanulás költségeit, mindezt azért, mert azt szeretnénk, hogy egyre több fiatal nő ismerje fel, hogy a matematika és az IT igen vonzó karrierutat kínál szá-mukra" - mondta el Fogarasi Norbert, a Morgan Stanley budapesti irodájának vezetője.

Tudatos karrierépítés mentorok segítségével

A pedagógusok, oktatáskutatók és társadalomkutatók bevonásával kidolgozott oktatási program mentorokon keresztül segíti a résztvevőket a tananyag és a későbbi karrierépítés során is hasznos "soft skillek" elsajátításában. Annak érdekében, hogy még több lány tudjon sikeres karriert építeni akár az IT-területén is, az idei évben még nagyobb hangsúlyt kap a mentorok szerepe. Ők a 10. év-folyamon tanuló középiskolásoknak személyre szabva nyújtanak segítséget saját karrierjük meg-tervezéséhez. A tanulók erősségeinek és egyéb képességeinek felmérésével igyekeznek irányt mutatni, hogy még tudatosabban választhassák meg továbbtanulásuk irányát, és egy számukra megfelelő karrierutat.