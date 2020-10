Nem javult a helyzet: csak stagnál itthon a foglalkoztatottság

A GKI Zrt. október elején ismét 1000 fős reprezentatív lakossági felmérést végzett a hazai foglalkoztatási helyzetről. Ebben a hónapban (május óta először) személyes megkeresés alapján történt a vizsgálat. A válaszok alapján augusztushoz képest szeptemberben stagnált a foglalkoztatottság.

A foglalkoztatási formák megoszlásában 2020 szeptember végén a munkahelyére teljes állásban bejárók aránya messze a legnagyobb, mintegy 89 százalék. Ez hibahatáron belül, de augusztushoz képest némi növekedést jelent.

Nem történt jelentős változás a részmunkaidőben foglalkoztatottak körében, arányuk szeptemberben 6-7 százalék volt. A részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya Észak-Alföldön volt a legnagyobb, de az átlagosnál magasabb volt az arányuk Közép- és Dél-Dunántúlon is.

A távmunkában (otthonról) dolgozók aránya a koronavírus-járvány újabb felerősödése ellenére is alacsony szintű maradt. Ennek fő oka bizonyára az, hogy a felmérés idején nem volt kijárási korlátozás. A távmunkában foglalkoztatottak aránya átlag feletti volt a közép-magyarországi és dél-alföldi régióban (3, illetve 2 százalék körüli), átlag alatti volt viszont a nyugat-dunántúli, észak-alföldi és észak-magyarországi régiókban. Az állásidőn, fizetett vagy fizetés nélküli szabadságon lévők aránya 2 százalékra csökkent (a változás hibahatáron belüli). Ez egyaránt jelentheti azt, hogy visszakerültek normál állásba (ami lehet részmunkaidő is), de el is bocsáthatták őket. A közép-magyarországi régióban az állásidőn tartózkodók száma magasabb, szeptemberben 4 százalék körüli volt.

Címlapkép: Getty Images