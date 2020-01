Nem álom az 1,8 milliós fizetés: ezekben a szakmákban itthon is megvan

Akár havi bruttó 1,8 millió forint is megkereshető IT területen az MPS bérpiaci benchmark összefoglalója szerint - írja a HWSW alapján a Portfolio. Jellemzően a bérek havi bruttó 400 ezer és 1,2 millió forint között találhatók. Néhány senior viszont még ennél is többet kérhet a bértárgyalásokon.

Az elérhető senior fejlesztői átlagbérek minden főbb programozási nyelvnél meghaladják a bruttó 1 millió forintot - derül ki az MPS IT bérpiaci benchmarkjából, amelyet a HWSW idézett. Ugyanakkor az üzleti területek szakemberei, a tesztelők és a rendszermérnökök sem maradnak el ettől a határtól. Az adatokkal foglalkozó seniorok pedig még magasabbra tehetik a fizetési lécet más területeknél. (Az adatok a cég saját tapasztalatán alapulnak, nem pedig reprezentatív felméréseken.)

Juniorok közül a legnehezebb bértárgyalási pozícióból a PHP fejlesztők indulnak az MPS szerint, mivel bruttó 350-550 ezer forint között lehet a reális bérigényük. Eközben más programozói nyelvek ismereténél már bruttó 400 ezer forintról kezdődhet a béralku (Java, .Net, Javascript, C/C++). A plafont junior szinten a bruttó 600 ezer forintos fizetés jelenti, amelyet a Java, .Net vagy Javascript fejlesztők is megszerezhetnek.

Senior szinten szinte minden programozó bruttó 900 ezer és 1,2 millió forint közt kaphat havi fizetést az MPS szerint. A listáról szintén csak Java fejlesztők lógnak ki, akik közül a seniorok legalább bruttó 1 millió elkérhetnek, de akár még bruttó havi másfél millió forintot is. Az MPS által közölt béradatok egyébként sok ponton hasonlítanak a Hays 2019-es Salary Guide összefoglalójához, amely 1,3 millió forintban maximalizálja a vezető C/C++ fejlesztők fizetését, és szintén 1,5 millió forintot ír plafonként a vezető Java fejlesztők fizetésére.

A széles körű analitikai képesség pedig igencsak kifizetődő az MPS összefoglalója szerint, amely alapján a bérek bruttó 400 ezer forinttól indulnak és még a másfél millió forintos határt is túlléphetik. A junior BI szakértőknek és adatbázis adminisztrátoroknak meg kell elégedniük a maximum 500-550 ezer forintos havi fizetéssel, de a kiemelkedő adatmérnökök és adattudósok már junior szinten is elkérhetnek akár bruttó 700 ezres fizetést is. A vállalat ebbe a csoportba sorolta a gépi tanulással foglalkozó mérnököket, akiknek junior szinten még nagyjából az előbbi két munkakörhöz hasonlít a fizetése, de a mediorok és seniorok már túlszárnyalják a többi adatszakértő havi bérét.

Míg a senior BI szakértők minimum bére a bruttó 800 ezer forintos összeggel a többi munkakör alatt marad, addig a maxium 1,5 millió forintos maximum összeg csaknem a léc tetejét jelenti. Ehhez képest az adatbázis adminok maximum havi 1,2 milliót, az adatmérnökök 1,4 milliót, az adattudósok pedig szintén 1,5 milliót kérhetnek el a fejvadászcég szerint. A senior gépi tanulás mérnökök fizetése viszont már eleve bruttó 1,1 millió forintról indul és elérheti a havi bruttó 1,8 millió forintot is.