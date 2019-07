Nem alkalmazzák, csak kölcsönzik a munkaerőt a nagy cégek

A gyárak és a munkaerő-kölcsönző cégek válaszai alapján a kölcsönzött dolgozók foglalkoztatásával mindenki csak nyerhet annak ellenére, hogy a gyár még jutalékot is fizet a kölcsönzőcégnek. Állításuk szerint a kölcsönzött munkaerő nincs rosszabb helyzetben, mint a saját dolgozók, viszont erről a szakszervezetnek más a véleménye.

A gyáraknak a leginkább az aktuális létszámhiány enyhítésében segít a munkaerő-kölcsönzés, ugyanis a létszámigény változó a szezonális megrendelések miatt. Egy autógyárnál a megrendelések száma hirtelen megugorhat, majd visszacsökkenhet, amelyhez rugalmasnak kell lennie a gyártónak. A 4700 embert foglalkoztató kecskeméti Mercedes-Benz, a több mint 13 ezer embert foglalkoztató Bosch-csoport, valamint a hasonló létszámú győri Audi is a rugalmasságot nevezte meg a munkaerő-kölcsönzés fő okaként. Azt egyik cég sem árulta el a 24.hu-nak, hogy honnan és milyen létszámban kölcsönöztek munkaerőt, részben üzleti titokra hivatkozva.

A szakszervezet adatai alapján az Audinál a dolgozóknak legfeljebb 5 százaléka lehet kölcsönzött, azaz legfeljebb 650 ember.

A Mercedesnél a szakszervezet szerint jelenleg a négyezer munkást között 70 kölcsönzött dolgozót sem találni, és amikor a legtöbb alkalmazottja volt a cégnek, a számuk akkor sem ment 100 fölé. Az érdekképviselet szerint a gyár a megbecsülés egyik formájának tartja, hogy saját dolgozói vannak, ezt fontosnak is tartják. Viszont nem mindenhol ilyen alacsony az arány.

Kölcsönzött munkaerő végzi a munka felét, harmadát

Az 1100 embert foglalkoztató kecskeméti SMP-nél 35 százalék a kölcsönzött munkaerő aránya. Ahogy nőnek a vevői igények, úgy nő a gyár munkaerőigénye, amelyett kölcsönzött dolgozókkal igyekszenek egyensúlyban tartani: elsősorban fröccsöntőként, festőként, szerelőüzemi operátorként és targoncavezetőként alkalmazzák a kölcsönzött munkaerőt. Legtöbbjük a Prohumán 2004 Kft.-től érkezik, de a Skitus Industries Kft., a Pannon- Work Zrt. és a Dologidő Kft. szolgáltatásait is igénybe veszik.



A Henkel körösladányi és környei gyárában nagyjából 490 saját és 300-400 kölcsönzött munkavállaló dolgozik, vagyis a létszám 38-45 százaléka kölcsönzött. A cég 2003 óta foglalkoztat főként betanított munkára kölcsönzött munkaerőt, akik főként a Get Work Trendtől kölcsönöznek. A Henkel is a kölcsönzés rugalmasságát hangsúlyozta, illetve hogy megszabadul a cég a toborzási és kiválasztási feladatoktól.

A Suzukinál szakszervezeti információk szerint a 2500-2800 saját dolgozó mellett nagyjából 2200 kölcsönzött munkaerő dolgozhat, tehát az arány csaknem fele-fele. Egyik megszólaló cég sem nyilatkozott arról, hogy mennyit költenek a munkaerő-kölcsönzésre, mennyi jutalékot fizetnek, és anyagilag megéri-e nekik.

A cégek szerint nincs különbség saját és kölcsönzött dolgozók között



Valójában a gyárak speciális esetben megtehetik, hogy 184 napig törvényesen kevesebbet fizetnek a kölcsönzötteknek, mint saját, ugyanolyan munkakörben lévő dolgozóiknak. A kölcsönzött dolgozók a cafetériát sem feltétlenül kapják meg, nincs felmondási idejük, nincs véglegesítés. Ha már nincs szükség rájuk, másnap már nincs munkájuk - bár a kölcsönzőcég érdekes is, hogy minél előbb találjanak nekik újat, de ez nem jelent nagy előnyt.

A Bosch-csoportnál elmondásuk szerint a bérbesorolásban nem tesznek különbséget saját és kölcsönzött dolgozó között, sőt ugródeszka is lehett kölcsönzött munkaerőként kezdeni a cégnél. Az SMP is azt nyilatkozta, hogy dolgozóit szerződésük fajtájától függetlenül egyformán és igazságosan kezeli.

A szakszervezetnek más a véleménye

A Vasas szakszervezet alelnöke, László Zoltán tapasztalatai szerint a Mercedesnél előfordul, hogy betanított munkára vagy valamilyen részfolyamat elvégzésére veszik fel a kölcsönzött munkaerőt, viszont ha máshol lép fel munkaerőhiány, akkor időnként átirányítják őket oda. Így lehet, hogy a saját és kölcsönzött munkaerő ugyanazt a munkát eltérő bérezéssel végzi el.

A gyárak és a munkaerő-kölcsönző cégek azt állítják, hogy ilyen nem fordulhat elő, és minden a szerződés szerint zajlik, viszont a trükközés lehetősége nem csak a kölcsönzött munkaerőt, hanem a hagyományosan foglalkoztatott dolgozókat is érintheti.

A két válaszoló kölcsönzőcég a gyárakhoz hasonlóan a rugalmasságot emelte ki, valamint speciális toborzási szakértelmüket, amely miatt a munkaerőhiány mellett is tudnak teljesíteni. A Trenkwalder 140 cégnek kölcsönöz, összesen mintegy 4000 embert. A Prohumán csak Magyarországon több mint hatszáz ügyfélnek kölcsönöz, naponta átlagosan 8 ezer dolgozót.

Magyarországon szerintük már szinte minden üzleti szegmensben elterjedt a kölcsönzés, de leginkább gyárakba dolgozókat.

Előnyként említették, hogy ügyfeleik csökkenthetik az adminisztrációt, a toborzásra fordított energiát és költségeket. Kölcsönzőként nagy mennyiségben, ezért olcsóbban hirdetnek, folyamatosan végezik a kiválasztást, akár több cégnek, így számos költséget meg tudnak osztani az ügyfelek között. Adatbázisaikban pedig lényegesen több munkavállaló található, mint bármelyik ügyfélében. Úgy vélik, főleg munkaerőhiány idején ezek olyan előnyök, amik felértékelik a kölcsönzők szerepét.

Mennyibe kerül a kölcsönzött munkaerő?

Hogy mennyit számítanak fel a gyáraknak a kölcsönzés fejében, az a szolgáltatástól függ. A Trenkwalder elmondása szerint jelentős a szórás, hiszen a költségeket befolyásolja a szolgáltatás összetettsége, az együttműködés mérete is. A Prohumánnál a szolgáltatási díj mindig attól függ, mennyi HR-funkciót vesznek át (a toborzástól, kiválasztáson, szervezésen, utaztatáson, szállásoltatáson, munkavállalói kapcsolattartáson át az adminisztrációig vagy akár a továbbképzésig). A piac szerintük viszonylag stabil, munkaerő-kölcsönzéssel ma csak nagyban éri meg foglalkozni, és az új belépőnek komoly kezdőbefektetéssel kell számolnia. Nagy verseny van, ami egyre kisebb árrést eredményez.