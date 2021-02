Négyszeres a túljelentkezés ezekbe a magánsulikba: a milliós tandíj sem tartja vissza a szülőket

Többszörös túljelentkezéssel, havi 100-200 forint körüli tandíjjal és többkörös felvételivel kell számolniuk azoknak a szülőknek, akik az állami általános iskolák helyett valamelyik budapesti magániskolába szeretnék beíratni a gyerekeiket. Mégis egyre többen döntenek így - nem véletlen, hogy az elmúlt két-három évben több ilyen intézmény kezdte meg működését Budapesten és környékén.

Budapest School, AKG Általános Iskola, Real School Budapest, Tópark Alternatív Iskola, Miiskolánk Pilisszentiván Általános Iskola, A Jövő Iskolája Általános Iskola - csak néhány az elmúlt években indított budapesti magán- és alapítványi iskolák közül, amelyek a központi tantervtől és a "hagyományos" pedagógiai módszerektől eltávolodva máshogy szervezik a tanítási napokat és a foglalkozásokat, a frontális oktatás helyett projektfeladatokra, a diákok közötti együttműködésre építenek, és az értékelést sem a szokásos ötfokozatú skálán képzelik el.

Bár a kínálat egyre nagyobb - 2001 és 2018 között 2,6-ról öt százalék fölé emelkedett az "egyéb", vagyis alapítványi vagy magánkézben lévő általános iskolák aránya -, a túljelentkezés is jelentős. A VI. kerületi Diákszempont Általános Iskola és Gimnázium öt éve indult, népszerűségük azonban évről évre egyre nagyobb, a következő tanévet már háromszáz diákkal tervezik indítani.

Tavaly megközelítőleg háromszoros, az idén bő négyszeres túljelentkezéssel számolunk

- mondta az Eduline-nak Gelencsér Anna, az iskola alapítója és intézményvezetője, hozzátéve: a nagy érdeklődés miatt harmadik éve két első osztályt indítanak, így negyven férőhelyet tudnak feltölteni. Nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy lássák, mennyire tudnak a gyerekek csoportban működni, mennyire értik meg és követik az utasításokat, mennyire képesek feladathelyzetben maradni, de igyekeznek megfigyelni azt is, hogyan viselkednek kevésbé strukturált helyzetekben.

Fontos tudni, hogy a felvételi során nem a legkiválóbb tanulási képességgel rendelkező gyermekeket igyekszenek kiválogatni, hanem azokat, akiknek szakmai véleményük szerint a leginkább megfelelő az általunk képviselt alternatív pedagógiai szemlélet - mondta el az alapító. Nem csupán a leendő diákokat, hanem a családokat is igyekeznek megismerni. Sikeres felvétel után a családoknak a 2021/2022-es tanévben havonta 90 ezer forintos hozzájárulási díjjal kell számolniuk, amit 12 hónapon keresztül kell fizetni.

Nem kell sokkal többet félretenniük azoknak sem, akik az 2017-ben indult AKG Általános Iskolába szeretnék beíratni a gyereküket: havonta 110 ezer forintos hozzájárulást kérnek a szülőktől. A túljelentkezés jelentős: nagyjából kétszázan jelentkeztek a negyvennyolc szabad helyre, közülük tizenhatan alapítványi helyre licitálhatnak, ha a felvételin a tanítók pozitív értékelést adtak róluk. A felvételi többkörös: a szülőknek a jelentkezéskor különböző adatokat és egy motivációs levelet is el kell juttatniuk az iskolának, illetve (ha vannak) a szakvéleményeket is. A családokat ezután egy személyes elbeszélgetésre hívják be.

Sík Eszter, az AKG Általános Iskola projektvezetője elmondta: a kiválasztásnál fontos szempont a gyerekek iskolaérettsége, illetve a szülők esetében az is, mennyire ismerik a programjukat, hasonló értékrendet követ-e az iskola és a család, azaz mennyire tűnik működőképesnek az együttműködés. Az AKG saját kerettanterv alapján működik, amelynek eleme az interdiszciplináris megközelítés, az osztályfokoktól elrugaszkodó, szintek szerinti haladás, a szöveges értékelés.



A Fürkész Innovatív Általános Iskolában - bár a Nemzeti alaptantervhez igazodnak - az oktatást és a napirendet teljesen újraszervezték, az órák például nem fixen 45 percesek, a tanárok tapasztalatai alapján a diákok az alapismereteket harmadannyi idő alatt meg tudják tanulni, mint egy hagyományos iskolában, az így felszabaduló időben pedig gyakorolhatnak, segítséget nyújthatnak a lassabban haladóknak, személyre szabott feladatokat adhatnak a gyorsan tanulóknak.

Berecz Zoltán, az iskola alapítója és fenntartója azt is elmondta, nagyon sok jelentkezőjük van, úgyhogy - bár nem volt tervbe véve - elgondolkodnak azon, indítsanak-e egy másik elsős osztályt is. A gyerekek felvételénél a kreativitást, a természettudományok iránti nyitottságot, a tehetséget, a szociális készségeket nézik, mivel fontos számukra az együttműködés. Berecz Zoltán azonban azt is hozzátette, hogy

alapvetően nem gyerekeket, hanem családokat veszünk fel, mivel fontosnak tartjuk, hogy egy értékeket valljunk, és a szülői közösséget is szeretnénk bevonni sok mindenbe - amint ezt a pandémia engedi végre.

A túljelentkezés miatt a döntésnél a jelentkezési sorrendnek is fontos szerepe van, és ebben az iskolában is előnyt jelent, ha valakinek a testvére már az intézményben tanul. Ezeken kívül a fiú-lány arányt nézik még, és ennek alakulása is befolyásolja, kit vesznek fel és kit nem. Akik végül bekerülnek az iskolába, azoknak 149 ezer forintos hozzájárulási díjjal kell számolniuk havonta, évi tizenkét hónapon keresztül.

Évről évre egyre nagyobb a választék

A Brit-Magyar Kéttannyelvű Iskola tavaly szeptemberben indult el az első négy évfolyammal, 55 diákkal, és felmenő rendszerben alakítják ki a felsős évfolyamokat. Induló iskolaként túljelentkezéssel tavaly még nem kellett számolniuk, de idén terveik szerint már két elsős osztályt is fognak tudni indítani - tudtuk meg Gulyás Esztertől, az iskola operatív igazgatójától. Az iskola szintén a magyar alaptanterv, illetve a kéttannyelvű kerettanterv alapján működik. Mindezt a számtalan angol és walesi iskolában sikerrel működő cambridge-i módszerekkel egészítik ki.

A felvételi alkalmakkor nézzük az iskolaérettséget, hogy a gyerekeknek mennyire tartós a figyelmük, mennyire figyelnek az angol utasításokra (elsőben nem követelmény az angoltudás, mert a gyerekek szintek szerint lesznek csoportokba osztva), illetve hogyan viszonyulnak a többi gyerekhez és a pedagógusokhoz

- mondta Gulyás Eszter. A három alkalom egyikén a vezetőség a szülőkkel is találkozik. Az iskolában egy egyszeri regisztrációs díjjal - 208 ezer forinttal - kell számolni, illetve a havi működési hozzájárulási díjjal, ami tíz hónapon keresztül szintén 208 ezer forint. Ezt tartalmazza az összes oktatási anyagot, tankönyvet, füzetet, tanórákon használt felszerelést, a szülőknek ezen kívül az ebédet és az esetleges iskolai kirándulások díjait kell kifizetniük.

