Ne őrülj meg a home office alatt: így sportolj akár 4 négyzetméteren

Habár pontos számokat nem tudunk, az biztos, hogy napról napra egyre többen dolgoznak otthonról - ez rövid távon kényelmes, de lássuk be, hosszú távon komoly mentális kihívás. Ahhoz, hogy ne őrüljünk meg, érdemes a lehetőségeinkhez képest minél változatosabban kihasználni ezt az időszakot. Tökéletes alkalom például, hogy elkezdjünk mozogni, mely köztudottan az agyi teljesítményünkre is pozitívan hat.

Veszélyhelyzet kihirdetése óta egyre több magyar cég próbálja valamilyen formában megoldani, hogy a munkatársak otthonról dolgozzanak - erre a miniszterelnök külön fel is hívta a figyelmet. Minél ritkábban megyünk tömegbe, közlekedünk, találkozunk másokkal, annál hamarabb állíthatjuk meg a járvány terjedését.

Nyilván nehéz megszokni, hogy csak a cseten vagy videóhívásban kommunikáltok a kollégákkal vagy a főnököddel, nem mész be a megszokott boltba munkába menet, és úgy általában, csak a lehető legkevesebbet tartózkodsz kint. De nem kell ennyire borúsan látni a dolgokat, még ha nehéz is ilyen helyzetben pozitívnak lenni: szakértők szerint akár előnyt is tudsz kovácsolni abból, ha a járvány miatt határozatlan időre otthoni munkára kényszerülsz.

Sport és agy

A szív és az izmok rendszeres edzése van a legjobb hatással a kognitív funkciókra, azoknál is, akiknél már megkezdődött ezeknek a képességnek a leépülése - derült ki a British Journal of Sports Medicine című folyóiratban közölt tanulmányból, amelyet a Medical Online közölt.

A kutatók szerint a rendszeres testmozgás bevezetése a mindennapokba minden életkorban jótékony hatással van az elmére és a testre. A szakemberek szerint testmozgás közben a szokásosnál nagyobb adag vér, oxigén és tápanyag jut az agyba, fokozva annak egészségét és serkentve egy növekedési hormon termelődését, ami az új idegsejtek és idegsejt-kapcsolatok kialakulása miatt fontos.

Pontosan ezek miatt van kiemelt fontossága a mozgásnak azokban az esetekben, amikor a szokásos napi kilométereinket nem tudjuk megtenni, például a mostani bezártság, önkéntes elvonulás esetén.

"A mostani helyzet szinte mindenkinek új, hiszen nem csak arról van szó, hogy otthonról fogunk dolgozni, hanem, a napunk nagy részét is itt töltjük. Ez új kihívásokkal és eddig nem tapasztalt stresszhelyzetekkel jár. A mozgás nem csak az ember vitalitását

javítja, segít abban is, hogy kitartóbbak legyünk. A testmozgás alkalmat ad a mindennapi stressz kicsatornázására, de azokra a civilizációs problémákra is válasz lehet, mint amilyen a rossz táplálkozás vagy sok ülésből adódó háti panaszok, testtartási problémák" - mondta el a Pénzcentrumnak Gál Nóra, a Fitthon edzője, az otthoni testmozgás szakértője.

Csak kezdd el!

Aki most bizonytalan abban, mit lenne jó mozognia, az elsősorban azon gondolkodjon el, mennyi időt tud rászánni egy nap, milyen edzésformákat szeret, valamint hogy milyen erősségű edzésre vágyik - javasolja a szakember. Illetve fontos átgondolni, van-e esetleg bárminemű testi panasza. Ha ezeket sikerül megfogalmaznia akkor már könnyebben tud választani.

Rengeteg edzésterv van a Youtube-on gerinctréningektől a gyilkos saját testsúlyos HIIT edzésekig (High-Intensity Interval Training ), de szuper applikációk is léteznek, ahol mindent be tudunk állítani, és remek gyakorlatokat ad nagyjából a mi igényeinkre szabva. De természetesen az sem egy rossz megoldás, ha segítséget kérnek egy szakembertől, aki el tudja őket igazítani, hogy mi lenne neki a legmegfelelőbb mozgásforma.

Minimum időnek 20 percet javasolnék ezt heti 5-ször, vagy akár naponta elvégezhető, de akinek az kényelmesebb, az heti 2-4 alkalommal 1-1,5 órát sportoljon otthon

- mondta el Gál Nóra. Az, hogy a nap melyik részében tesszük mindezt, leginkább tőlünk függ. Valaki szeret már kora reggel túlesni az edzésen, ez adhat a napnak egy erős energialöketet, de vannak olyanok is akik inkább munka után szeretnek sportolni, mert akkor jobban tudnak koncentrálni rá és a napi stresszt is le tudják ilyenkor vezetni.

Az én javaslatom az, hogy legyünk magunkhoz őszinték és tűzzünk ki reális célokat, így a sport nem lesz teher és nem fogunk magunknak csalódást okozni.





Eszköztelenül

Valójában egy 2x2 méteres szabad felületen kívül semmi másra nincs szükségünk az otthoni sportoláshoz. Nóra sokszor semmilyen eszközt nem használ, és nem is érzi hiányát. Valamikor az emberek környezetében lévő tárgyakat építi bele az edzésekbe: vizes palackot, széket vagy éppen a gyerekeknek vett fellépőt.

